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【美團業績】美團管理層：下半年本地商業經營利潤率料按年正增長　美團閃購接近盈利、長遠潛力似外賣

股市 21:42 2022/08/26

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【美團業績】美團管理層：下半年本地商業經營利潤率料按年正增長　美團閃購接近盈利、長遠潛力似外賣

內地互聯網巨頭「ATM」之一的美團 （03690） 收市後公佈次季成績表，儘使上季疫情挑戰持續，但餐飲外賣及即時配送平台美團閃購表現超預期，董事長兼首席執行官王興在分析員會議指出，美團外賣為美團閃購導入及共享用戶群，兩者營運模式以至長遠的單位經濟效益潛力類似，相信日後將產生更強大的協同效應。

首席財務官陳少暉提到，上季疫情引發囤貨潮，刺激美團閃購需求，配合營運效率提升，美團閃購業務接近步入盈利階段，提醒疫情刺激效應或會退去，但強調業務潛力巨大。

美團次季營收增16.4%　經調整溢利20.57億人幣　遠超預期，詳情可看【下一頁】

今季核心本地商業經營利潤率或錄按季回落 惟按年回升

值得留意是，美團由上季起重新調整業務分部結構，分為1）核心本地商業，包括餐飲外賣、到店、酒店及旅遊分部、美團閃購等；2）新業務，包括美團優選、美團買菜等。

陳少暉指出，第2季一向為淡季，但疫情刺激期內核心本地商業經營利潤率，預計第三季將現回落，然而下半年仍然會錄得按年增長。陳少暉續稱，下半年極端天氣的外賣騎手補貼會較多，但疫情限制放寬及推出刺激措施等推動消費恢復，料外賣經營利潤率下半年將會改善。

投資者關注美團日後雜貨電商業務是否側重美團閃購。王興認為，不能單靠一種業務模式滿足雜貨電商服務，強調美團閃購與外賣的即時配送網絡類近，故較易複製及擴大，而美團優選及美團買菜仍處於早期發展階段，尚須更多時間增加倉儲以至供應鏈能力。

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記者：李哲毅

港股 美團－W（03690） 美團外賣

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