馬鞍山三房居屋500萬沽　持貨3年蝕78萬離場

樓價持續下跌，蝕讓潮蔓延到用家為主的居屋市場。馬鞍山錦英苑一個三房單位，減價後於已補價自由市場以500萬元沽出，持貨約3年，現帳蝕78萬元。

世紀21奇豐物業海栢分行助理區域營業董事鄭達昌說，錦英苑錦佳閣（B座）低層01室，實用面積554平方呎，三房兩廳間隔，座向西北，望開揚景觀。原叫價530萬元（自由市場價），放盤3個月，終減價30萬元，以500萬元易手，實用呎價約9,025元。

據了解，原業主於2019年3月以578萬元購入上址，持貨3年，現賬面蝕78萬元，物業期內貶值約13.5%。

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