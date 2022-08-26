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馬鞍山三房居屋500萬沽　持貨3年蝕78萬離場

股樓投資 21:21 2022/08/26

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樓價持續下跌，蝕讓潮蔓延到用家為主的居屋市場。馬鞍山錦英苑一個三房單位，減價後於已補價自由市場以500萬元沽出，持貨約3年，現帳蝕78萬元。

世紀21奇豐物業海栢分行助理區域營業董事鄭達昌說，錦英苑錦佳閣（B座）低層01室，實用面積554平方呎，三房兩廳間隔，座向西北，望開揚景觀。原叫價530萬元（自由市場價），放盤3個月，終減價30萬元，以500萬元易手，實用呎價約9,025元。

據了解，原業主於2019年3月以578萬元購入上址，持貨3年，現賬面蝕78萬元，物業期內貶值約13.5%。

【有相睇】多次講價不成功 代理八號風球晚送票打動業主 外區客1,015萬購映灣園三房【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

居屋 馬鞍山 錦英苑 世紀21

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