▲ 【業績｜零售】卡撒天嬌半年多賺62%至259萬 對下半年審慎

經營床上用品業務的卡撒天嬌 （02223） 公布截止6月底止業績，收入按年增0.7%至1.44億元，上半年多賺62.6%至258.5萬元；不派中期息，集團指出期內溢利增加乃受保就業補貼及出售物業、廠房及設備收益所致。

集團預期即使下半年是床上用品銷售傳統旺季 ，集團仍對業務採取審慎態度。

以業務劃分，集團指收入上升乃受期內銷售批發多於自營及分銷零售額減幅所致；自營零售按年跌1.5%至1.02億元；電商銷售按年增2.7%至1443.3萬元；分銷業務跌6.5%至1235.6萬元，主要由於澳門分銷業務所致；其他（即以港澳以外客戶的內地及海外客戶）銷售按年增26.8%至1456.7萬元。上半年淨增加3個網點至199個，下半年目標新增5至8個分銷點，當中計劃於華南開設一間旗艦店。

以產品劃分，床品套件銷售額按年增3%至8189萬元；被芯及枕芯銷售額按年增1.8%至5609.2萬元；其他家居用品則按年倒退28.7%至576萬元。當中於2月推出首個床褥系列「Casa Sleep-Lab Earth Mantle Series」以提升產品組合，為卡通「藍精靈」推出首套床上用品，預計下半年將在本地推出新款軟墊類產品，以及探討開設以床褥為主之網點可行性。

毛利率方面，上半年毛利率較去年同期減少2.2個百分點至60.4%，集團指出，由於其他業務較自營業務毛利相對較低所致，以及原材料增加，4月位於惠州的生產大樓已竣工，集團預期年底啟用。

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記者：宋佩恩