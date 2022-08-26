▲ 【解碼｜交行業績】內房不良貸款率、按揭逾期率俱升 交行：已排查出險企業涉及房產項目、「斷供」樓盤開發商風險可控

內房不良貸款情況、按揭戶「停貸」對內銀的影響備受關注。交通銀行 （03328） 今公布的中期業績顯示，截至今年6月底，房地產業不良貸款為94.03億元人民幣，不良貸款率1.9%，分別較去年底增加78.8%、0.65個百分點。個人貸款當中的按揭，逾期貸款餘額104.94億元人民幣，較去年底增16.6%，逾期貸款率0.69%，增0.06個百分點，而關注類貸款餘額亦較去年底增46.1%，關注類貸款率0.38%，增0.11個百分點。

行長劉珺在業績發布會上稱，該行已全面排查出險企業涉及的房地產項目，按照實質性風險判斷原則，將符合不良特徵的項目貸款下遷不良，反映真實風險。從對公房地產貸款來看，截至6月底，集團對公房地產貸款不良餘額約94億元，按季增26.3億元，不良率1.9%，較3月底升0.42個百分點，該行下一步將續以「因城因戶施策，分層分類管理」為原則，力爭保持房地產行業貸款資產質量總體穩定。

7月底延期交房、停工或「爛尾」風險項目共369個

「停貸」事件方面，副行長周萬阜指，交行涉及「斷供」樓盤開發商的貸款餘額規模較小，整體風險可控。截至今年7月底，存量合作項目中存在延期交房、停工或「爛尾」風險的項目合計369個，涉及住房按揭貸款餘額為236億元人民幣，在全部按揭貸款餘額中佔比1.55%，當中逾期貸款為4.67億元人民幣，佔全部按揭貸款餘額0.03%。

首席風險官林驊表示，現時經濟恢復增長尚未穩固，部分房地產企業仍存在一定流動性風險，故該行在下半年的資產質量管控還是面臨較大的挑戰和壓力，而該行此前對小微企業、一些個人信用卡客戶開展延期還本付息紓困政策，亦不排除有一部分貸款可能會轉化成風險暴露的問題。但國家各項穩經濟舉措在進一步推進和落實，預計該行整體貸款客戶還款能力保持穩定，有效得到修復，會利好該行資產質量走勢。林又指，住房按揭貸款方面，隨着「保交樓」、穩民生等一系列措施出台，風險會逐步緩解，該行亦會對於房地業行業加強風險排查。

下半年保持資產減值損失計提力度不減

資產減值方面，林表示，上半年該行資產減值損失按年增近12%，其中貸款類減值按年增近11%，這高於貸款增速。一方面該行加大撥備力度。下半年針對資產質量面臨的挑戰，還將保持資產減值損失計提力度不減，整體撥備覆蓋率保持合理區間。

郭莽指，今年以來貸款定價市場呈逐步下降的態勢，特別是第2季度，受宏觀經濟波動，LPR下行和減費讓利，多重因素影響下，第2季度的單季定價下降較快。郭認為，從目前經濟運行，以及貨幣信貸政策的導向來看，未來一段時間該行資產端的收益率仍存在一定下行空間。交行會通過提升貸款的總收息資產中的佔比，零售貸款在整個貸款中佔比，來對沖收益率下行壓力。

未來息差有一定下行壓力

郭說，考慮前期政策利率、市場利率已有較大幅下降，料下半年政策利率不會進一步明顯調整，市場利率會小幅波動，銀行息差方面，低利率市場環境下，商業銀行息差將會面臨一定下行壓力，前期LPR下調等，對息差影響持續體現，對後續生息資產收益率帶來下行壓力。負債端成本方面，郭表示，現在存款成本顯示「下不來」的剛性，會努力提升活期存款的佔比。

郭又指，該行會積極優化資產負債結構，着力降低負債成本，力爭保持息差相對穩定，息差改善的趨勢要優於主要同業。會加大資產結構調整力度，貸款聚焦普惠金融、綠色金融、科技創新等國家戰略領域和重點行業，亦會優先滿足零售信貸的貸款需求。

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記者：胡學能