【業績｜內銀股】光大銀行中期多賺約4%　內房不良貸款佔比升至11%

光大銀行 （06818） 公佈截止6月底止中期業績，期內經營收入785.31億元（人民幣，下同），按年增長1.72%。股東應佔淨利232.99億元，按年升3.8%。不派中期息，去年同期同樣不派息。

期內，利息淨收入566.75 億元，按年升1.39%；手續費及佣金淨收入148.35億元，按年降 1.49%。淨利差1.99%，按年跌12個基點；淨利息收益率2.06%，按年跌14個基點，主要是貫徹落實減費讓利政策，降低實體經濟融資成本。

不良貸款餘額436.43億元，不良貸款率1.24%，分別較去年底分別增加22.77億元及降0.01個百分點。撥備覆蓋率188.33%，較去上年底升1.31個百分點。核心一級資本充足率8.59%，較去年底跌0.32個百分點。

光大銀行稱，高度重視房地產領域風險防範，對公業務堅持客戶名單制管理，優先選擇優質龍頭企業開展合作；嚴格項目合規性管理，落實資金封閉監管要求。根據風險樓盤排查結果，該行存在「保交樓」風險的逾期按揭貸款餘額較小，整體風險可控。

根據該行披露的貸款行業集中度，房地產行業貸款餘額，由去年底的1975.03億元降至今年6月底的1878.21億元，佔比由11.03%跌至9.83%。房地產行業不良貸款由去年底的24.36億元急升至今年6月底的48.02億元，佔比由5.89%增至11%。

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記者：余倩敏