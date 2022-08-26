  • 29°C
香港時間 : 2022826日 (週五) 21:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜內銀股】光大銀行中期多賺約4%　內房不良貸款佔比升至11%

股市 21:05 2022/08/26

分享：

分享：

光大銀行 （06818） 公佈截止6月底止中期業績，期內經營收入785.31億元（人民幣，下同），按年增長1.72%。股東應佔淨利232.99億元，按年升3.8%。不派中期息，去年同期同樣不派息。

期內，利息淨收入566.75 億元，按年升1.39%；手續費及佣金淨收入148.35億元，按年降 1.49%。淨利差1.99%，按年跌12個基點；淨利息收益率2.06%，按年跌14個基點，主要是貫徹落實減費讓利政策，降低實體經濟融資成本。

不良貸款餘額436.43億元，不良貸款率1.24%，分別較去年底分別增加22.77億元及降0.01個百分點。撥備覆蓋率188.33%，較去上年底升1.31個百分點。核心一級資本充足率8.59%，較去年底跌0.32個百分點。

光大銀行稱，高度重視房地產領域風險防範，對公業務堅持客戶名單制管理，優先選擇優質龍頭企業開展合作；嚴格項目合規性管理，落實資金封閉監管要求。根據風險樓盤排查結果，該行存在「保交樓」風險的逾期按揭貸款餘額較小，整體風險可控。

根據該行披露的貸款行業集中度，房地產行業貸款餘額，由去年底的1975.03億元降至今年6月底的1878.21億元，佔比由11.03%跌至9.83%。房地產行業不良貸款由去年底的24.36億元急升至今年6月底的48.02億元，佔比由5.89%增至11%。

相關文章：

【華晨業績】華晨2021年度純利120億人幣 不派息

【藍籌業績】 美團上半年經調整虧損收窄75% 第二季更扭虧為盈 經調整溢利20.6億元

【業績｜電訊設備股】中興通訊中期純利升約12%　不派中期息

記者：余倩敏

港股 業績公布 中國光大銀行（06818）

上一篇文章

【港股夜期】憧憬中概股退市風險解除　夜期急升511點（不斷更新）

下一篇文章

【解碼｜交行業績】內房不良貸款率、按揭逾期率俱升　交行：已排查出險企業涉及房產項目、「斷供」樓盤開發商風險可控
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】夜期收市升225點　中概股指數大升6%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升225點　中概股指數大升6%（不斷更新）
【財經小知識】Jackson Hole會議有幾重要？　曾多次透露重大貨幣政策的蛛絲馬跡
【財經小知識】Jackson Hole會議有幾重要？　曾多次透露重大貨幣政策的蛛絲馬跡
【美股開市】儲局年會鮑威爾今晚講話　通脹見放緩　道指開市升43點　納指跌0.1%（不斷更新）
【美股開市】儲局年會鮑威爾今晚講話　通脹見放緩　道指開市升43點　納指跌0.1%（不斷更新）
【中概股】中美傳將傾妥審計底稿問題　淡友變肥肉　阿里美股急衝100美元關　富途拼多多升1成
【中概股】中美傳將傾妥審計底稿問題　淡友變肥肉　阿里美股急衝100美元關　富途拼多多升1成
【港股夜期】憧憬中概股退市風險解除　夜期急升511點（不斷更新）
【港股夜期】憧憬中概股退市風險解除　夜期急升511點（不斷更新）
【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢
【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款