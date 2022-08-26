【小米造車】 報道指小米與北汽商討合作生產電動車 北汽股價一度抽升3成

據外媒報道，小米集團（01810）正在與北汽集團商談製造電動汽車事宜，以實現2024年生產小米汽車的承諾。消息刺激下，北京汽車（01958）一度升30%，高見2.65元，收報2.33元，大升14.8%，創1個月高位；小米最多升3.7%，高見11.84元，收報11.78元，升3.2%。

同場加映﹕【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

《彭博社》引述消息人士指，兩間公司正在研究不同的方案，包括小米購買現代汽車與北汽的合資企業，北京現代第二工廠股份，而該工廠持有在內地生產汽車的許可證。由於小米在獲取生產許可方面遭遇延遲，小米希望與他人合作生產。另一方案是可能由北汽的電動汽車品牌—北汽藍谷負責生產，並與小米聯合冠名。消息指，有關磋商處於初步階段，未能確定最終能否達成合作協議。

不過，北汽集團隨後回應內地媒體，指未有聽聞此事。小米方面則不予評論。

【藍籌業績】 平保上半年多賺近4% 次季業績見回穩 股價一度彈逾4%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映﹕【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧