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【職場熱話】頂替上司工作一年 最終升職冇自己份 打工仔嘆「打完齋唔要和尚」

理財智慧 15:37 2022/08/27

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打工仔辛勤工作，無非想的是升職加薪，但當以為機會來臨時，最終升職的不是自己，可謂別有滋味在心頭。有打工仔在Facebook專頁「奴工處」發帖，指頂替上司工作了一年，原以來會升職「坐正」，怎料最終卻一場歡喜一場空，大嘆公司「打完齋唔要和尚」。

事主無緣升職經歷：

    點擊圖片放大
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同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

對於事主的遭遇，似乎網友都支持他搵工跳糟的決定，表示：「要做埋上司嘅嘢，又唔調整人工，當時應該即刻走啦！」、「深表同情，但認真要升一早升左你，唔好傻豬以為幫左公司，佢會對你好」、「唔好太天真唔！要升一早升咗啦。依家捱完一年先話請人，天真的小薯快啲遞信走啦」、「如果公司係咁講就即俾信辭職啦，上司嘅嘢你都做得掂，駛怕無人請咩」

其他網友回應：

職場如歡場，講金唔講心

返工最忌講感情，acting 2個月唔肯升就交信走啦

之後要你教番個老細「點做老細野」，你handover 比佢嘅時候，先係你最傷心嘅日子

咁不如同公司講升自己，三口六面講清楚，話哂頂咗咁耐姐係做到野啦，唔升咪走囉，橫掂都諗住走

一年前就已經要走，除了人工之外，對公司有其他期望根本就是非份之想

同場加映：【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

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責任編輯：李兆明

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