【帶你睇盤】油塘半新盤連新淨裝修　叫價455萬放售

不少人鍾情住市區，因交通相對方便，今次利嘉閣推薦的屋苑是油糖海傲灣，屋苑最大賣點是樓齡新，短期內不用擔心大廈維修問題，而且日後可受惠油塘一帶發展。

放盤單位為2座高層F室，實用面積201平方呎，現叫價455萬元，可承造九成按揭，首期只需45.5萬元。從圖片可見，單位裝修新淨，但實際可用面積不多。

單位相

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放盤單位 海傲灣2座高層F室（物業編號：BR38357317） 實用面積 201平方呎 間隔 開放式（景觀：市區樓景、方位：北） 叫價 455萬元（更新日期：2022年8月26日） 賣點 1. 樓齡3年，裝修新淨，即買即可入住。

2. 開放式單位適合單身或二人家庭，景觀開揚無遮擋。

3. 大廈設會所，設施超過30項。

4. 步行往港鐵油塘站僅需8分鐘，鄰近大本型、鯉魚門商、三家村碼頭等，商場食肆林立，配套完善。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3RaGgaN

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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