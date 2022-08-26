【帶你睇盤】油塘半新盤連新淨裝修　叫價455萬放售

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不少人鍾情住市區，因交通相對方便，今次利嘉閣推薦的屋苑是油糖海傲灣，屋苑最大賣點是樓齡新，短期內不用擔心大廈維修問題，而且日後可受惠油塘一帶發展。
放盤單位為2座高層F室，實用面積201平方呎，現叫價455萬元，可承造九成按揭，首期只需45.5萬元。從圖片可見，單位裝修新淨，但實際可用面積不多。
單位相
|放盤單位
|海傲灣2座高層F室（物業編號：BR38357317）
|實用面積
|201平方呎
|間隔
|開放式（景觀：市區樓景、方位：北）
|叫價
|455萬元（更新日期：2022年8月26日）
|賣點
|1. 樓齡3年，裝修新淨，即買即可入住。
2. 開放式單位適合單身或二人家庭，景觀開揚無遮擋。
3. 大廈設會所，設施超過30項。
4. 步行往港鐵油塘站僅需8分鐘，鄰近大本型、鯉魚門商、三家村碼頭等，商場食肆林立，配套完善。
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢