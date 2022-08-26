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【SpaceX】SpaceX將與T-Mobile合作　「星鏈」提供手機連接服務

環球政經 20:29 2022/08/26

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美國流動電訊公司 T-Mobile US（TMUS）宣布，將與馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX合作，使用SpaceX的「星鏈」（Starlink）衛星為美國部分地區的流動通訊用戶提供網絡服務。

新合作計劃將與T-mobile現有的蜂巢式網絡服務並存，以減少對網絡基站的需求。使用戶就算不在蜂巢網絡覆蓋的情況下，亦可發送文本和圖像，對偏遠地區遇上緊急情況特別重要。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

「星鏈」將使用 T-Mobile 的中頻頻譜來創建一個新網絡。該公司客戶使用的大多數手機都將與新服務兼容，該服務將於明年底開始展開測試階段，會先啟用短信服務。馬斯克表示，SpaceX 的「星鏈二代」將擁有更大的天線，可以直接連接到T-mobile用戶的手機上。

【延伸閱讀】大摩予恒指明年中目標21500點 焦點股名單覆蓋15股　【下一頁

 

 

 

 

同場加映：【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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