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【跨境人民幣】工銀亞洲完成兩筆大灣區人民幣貿易融資資產跨境轉讓業務

Hot Talk 20:25 2022/08/26

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工銀亞洲完成兩筆大灣區人民幣貿易融資資產跨境轉讓業務。

工銀亞洲與工行 （01398） 廣東省南沙自貿區分行及佛山分行合作，分別成功辦理工銀集團於大灣區內首筆向境內機構轉讓人民幣資產業務，以及首筆非自貿區分行人民幣資產跨境轉讓業務。

根據中國人民銀行廣州分行於今日發布的《粵港澳大灣區貿易融資資產跨境雙向轉讓人民幣結算業務展業自律指引》，大灣區內貿易融資資產跨境轉讓人民幣結算的業務主體，由境內銀行在區內自貿區設立的分支機構擴大至境內銀行在區內城市（除深圳市）設立的分支機構，並增加境外銀行向大灣區銀行轉讓貿易融資資產之業務範疇。

工銀亞洲表示，該行積極響應政策指引，迅速與工銀集團大灣區境內分行對接，制定服務方案，實現了人民幣貿易融資資產跨境轉讓的重大突破。

工銀亞洲副行政總裁李冬表示，本次創新性金融服務是工銀亞洲全力支持大灣區金融發展的又一項實際舉措，有效擴大了跨境融資覆蓋面，為靈活配置境內外金融資源、促進人民幣跨境流動和使用、豐富人民幣跨境結算應用場景，以至推動人民幣國際化進程均起到積極作用。

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記者：余倩敏

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中國市場 銀行 金融 人民幣國際化 工銀亞洲 工商銀行（01398） 大灣區 人民幣

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