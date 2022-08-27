【職場熱話】大公司有感情VS細公司加薪10% 打工仔不知如何抉擇 一個原因眾人支持留在大公司

正所謂人望高處，打工仔跳糟無非是為了有更好前途及加人工，不過，有時在舊公司做得久了，可能會有感情，令跳糟心大心細。最近有網民在Facebook專頁「奴工處」發帖，指在一家大公司做工作了10年，最近被一家細公司挖角，人工會比現時工作高出10%，但由於對現公司有感情，令他舉棋不定。

事主比較大公司及細公司的優缺點：

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此帖引起不少網友回應，大部份均支持事主留在大公司：「呢個時勢，大公司！」、「既然大公司有得升，梗係升咗之後做多半年，到時以新職位同工資再搵其他機會啦」、「留在大公司，因為除咗人工之外，福利唔係細公司可以俾到」、「留大公司仲洗問，人會變會賤，打工同公司都係死物，唔需要講感情」、「有咩好諗，細公司到有問題就會好煩，大公司就算有咩事都會跟足法律，做過兩間細公司，呢世都唔會再打細公司工」

其中一個很主要的原因，原來網友認為細公司的老闆，是事主的朋友，反而成為跳糟的障礙，「細公司係熟人，仲要老細，如果做嘢有衝突，朋友都無埋」、「唔知細公司的老細喺唔喺你朋友？我覺得喺朋友公司打工唔係咁好，講就一套，做起上嚟，佢覺得同你熟，就好多額外嘢要幫佢，好似老馮咁，但一講到人工，總之就好似想你幫佢做義工咁」、「朋友變老闆？絶交其實仲有其他方法」

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其他網友回應：

加得 10% 但工作量睇嚟加唔止 10%，我會揀留低加整走個搞事同事

大公司有得升就唔走啦，無得升就一定走

睇你想有新挑戰定唔想離開Comfort Zone，又或者可以叫而家間公司加人工？

你咁轉去細公司，起碼叫高30%先有著數

升左先走，一轉細公司就預咗轉唔返大公司

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責任編輯：李兆明