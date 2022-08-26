【中概股審計】中美就審計監管達成合作協議　審計底稿存放在內地的香港事務所

▲ 中國與美國就審計監管達成合作協議

中國與美國就審計監管達成合作協議。中國證監會、財政部宣布，於周五（26日）與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）簽署審計監管合作協議，將於近期啟動相關合作。

合作協議包括以下重點內容：

一是確立對等原則。 協議條款對雙方具有同等約束力。 中美雙方均可依據法定職責，對另一方轄區內相關事務所開展檢查和調查，被請求方應在法律允許範圍內盡力提供充分協助。

二是明確合作範圍。 合作協議範圍包括協助對方開展對相關事務所的檢查和調查。 其中，中方提供協助的範圍也涉及部分為中概股提供審計服務、且審計底稿存放在內地的香港事務所。

三是明確協作方式。 雙方將提前就檢查和調查活動計劃進行溝通協調，美方須通過中方監管部門獲取審計底稿等文件，在中方參與和協助下對會計師事務所相關人員開展訪談和問詢。

多贏的制度安排

目前，有超過200家中國公司在美國資本市場上市，有30餘家中國境內會計師事務所在PCAOB註冊，能夠為在美上市的中國公司提供審計服務。 PCAOB為履行對上述事務所的審計監管職責，需要與中國監管部門建立合作關係，實施跨境監管合作。 同樣，中國監管機構有需要對自身監管範圍內的美國會計師事務所實施審計監管的，也要通過監管合作機制進行。 這是國際慣例，雙方都需要這個機制。 保留中概股在美上市，對投資者有利，對上市公司有利，對中美雙方都有利，是一種多贏的制度安排。 這是雙方能夠坐下來談判並達成協議的一個重要基礎。

中美審計監管合作協議的達成是否意味著中概股自美退市的風險已經解除？

如果後續合作可以滿足各自監管需求，則有望解決中概股審計監管問題，從而避免自美被動退市。

相關文章：

【中概股】中美傳將傾妥審計底稿問題 淡友變肥肉 阿里美股急衝100美元關 富途拼多多升1成

【中美金融戰】PCAOB主席︰不接受中概股審計查察設限、除牌後都有權追查 嗶哩嗶哩曾跌一成

編輯：袁諾曦