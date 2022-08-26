麗港城罕錄蝕讓　高層兩房3年蝕79萬

二手樓價持續下跌，就連藍籌屋苑也失手，屢錄蝕讓成交，其中藍田麗港城近日有高層兩房單位以718萬元沽出，原業主持貨3年，帳面蝕79萬元離場。

利嘉閣地產鮑允中說，麗港城14座高層C室， 實用面積517平方呎，兩房間隔，外望享內園景，本月初叫價798萬元放盤，其後多次減價，減價至約750萬元後，獲睇樓客洽購，最終單位減至718萬元易手，實用呎價約13,888元，累減約80萬元。

資料顯示，原業主於2019年以797萬元買入上址，持貨3年，現帳面蝕約79萬元，物業期內貶值約9.9%，若連稅、買賣佣金計，料實蝕約124萬元。

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