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【藍籌業績】 美團上半年經調整虧損收窄75% 第二季更扭虧為盈 經調整溢利20.6億元

股樓投資 19:46 2022/08/26

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美團（03690）收市後公布截至今年6月底止中期業績，虧損收窄近17%至68.2億元（人民幣，下同），去年同期虧損82.05億元；按非國際財務報告準則（Non-IFRS）經調整虧損淨額15.3億元，較去年同期虧損錄61.1億元大幅收窄75%，勝預期；經調整EBITDA錄19.6億元，去年同期虧損為36.2億元；收入升20.3%至972.1億元。每股基本虧損1.11元，不派息。

同場加映﹕【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

期內，包括原有的餐飲外賣和到店、酒店及旅遊分部等的核心本地商業收入，升13.6%至709.6億元，主要受配送服務及佣金收入帶動，分別升13%及11%，至近302億元和244億元；新業務收入升43%至262.5億元。截至6月底止，12個月交易用戶數目升8.9%至近6.9億；活躍商家數目920萬戶，按年升18.5%；每位交易用戶平均每年交易筆數38.1筆，按年升16.2%。

【快手 1024】快手虧損大幅收窄 次季內地業務首次實現盈利 惟股價仍要跌一成【見下頁

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單看第二季業績，虧損按年收窄近67%至11.2億元，去年同期蝕33.6億元，按季虧損亦收窄；按非國際財務報告準則計量經調整溢利錄得20.6億元，扭虧為盈，去年同期為虧損22.2億元，而上季蝕約35.9億元；收入按年升16.4%，至509.4億元。

同場加映﹕【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

第二季，核心本地商業收入升9%至367.8億元，其中，配送服務收入升15%至159.5億元；新業務收入升40.7%，至141.6億元，當中美團買菜的季度交易用戶數和訂單量均創新高。即時配送交易筆數升近8%至41億元。

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記者：郭秀慧

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美團－W（03690） 外賣 EBITDA 港股

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