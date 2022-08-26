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【創意經濟】報告揭全球創意經濟呈快速增長 過去兩年逾1.65億人加入創作者經濟 近4成創作者期望轉型成企業家

環球政經 20:58 2022/08/26

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Adobe今日（26日）發布《Adobe創意未來》研究報告，發現過去兩年間超過1.65億的創作者加入了創作者經濟，目前全球創作者人數更多達3.03億。此外研究亦發現，創作者經濟正在重塑文化和社會的各方面，包括未來的工作模式、社交活動和人們的心理健康。

【溫股知新】港股仍未跌夠   科技股莫強求

創作者經濟是指通過利用創造力、才能和創作激情讓自己的內容、商品和服務在網絡上實現盈利的經濟模式。該報告以全球創作者經濟的視角，研究在美國、英國、西班牙、法國、德國、澳洲、日本、韓國和巴西這些主要市場中創造力所帶來的改變。該研究將創作者定義為願意為其工作或滿足創作激情而創作原創內容的專業人士和非專業人士，包括設計師、攝影師、電影製片、插畫師、業餘愛好者等。網紅（Influencer）是創作者的一部分，一般指擁有5,000名或更多追蹤者並利用社交媒體來影響其受眾的人。 

根據Adobe提供的數據，自2020年以來，創作者經濟呈現幾何級增長，自2020年以來，超過1.65億創意人士加入了創作者經濟，在所有調研的市場均呈現顯著增長。僅在美國，創作者經濟就增加了3,400萬創作者（40%）；巴西（新增7,300萬）、韓國（新增1,100萬）和西班牙（新增1,000萬）的創意經濟也呈現快速增長。

近四分之一的創作者（23%）在網上包括社交平台及網誌展示其攝影、錄像、創意寫作等創作。千禧一代佔創造者經濟的42%； Z世代（1995年至2009年出生的一代人）則佔14%。48%的創作者的共同目標是能夠自由地表達；不到三分之一（26%）的創作者是以營收為目的。網紅（Influencer）僅佔全球創作者經濟的14%。

創作者經濟開啟了全新全職與兼職的職業道路，特別是對於那些被非傳統職業所吸引的Z世代和千禧一代。研究發現，內容創作可以營利，但想要成功需花上時間及堅持不懈的決心。雖然創作對大多數人來說仍是副業，但許多創作者渴望能更有作為。五分之二的網紅之所以開始創作是有打算將其變成職業。17%的創作者是企業家，而39%的人渴望有一天能夠成為企業家。對於大多數創作者來說，創作是一種業餘愛好；每10位創作者中就有6位擁有全職工作。

《Adobe創意未來》報告內容節錄（英文）：

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對於創作者來說，積極參與網上社交活動的話題，採取行動並予以支持十分重要。幾乎所有的創作者（95%）都採取行動參與或支持對他們很重要的社交話題。食品與房屋安全（62%）、社會公義（59%）和氣候變化（58%）在全球創作者的重視程度中名列前茅。創作者認為通過利用他們的創造力和影響力來推動社交話題的討論，可以提高知名度（51%）和給發聲機會有限的人表達的機會（49%)。

研究發現，創作者花在創作和分享內容上的時間越多越能感到快樂，這與社交媒體的消費者正好相反。有研究發現，使用社交媒體會給消費者帶來負面影響。每天都會花時間創作和每周花10個小時以上創作的創作者總體來說是最快樂的。大多數創作者（69%）和網紅（84%）表示，在網上創作和共享內容的原因是他們找不到的其他表達創意的渠道。一半網紅表示，相比做運動（30%)、聽音樂（31%）和戶外活動（27%)，使用社交媒體或創作社交媒體內容對他們的心理健康更重要。

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責任編輯：嚴浩文

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