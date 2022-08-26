【釜山世博】BTS於釜山辦10萬人免費演唱會 當地附近住宿乘機坐地起價 一晚索價890萬韓元

韓國男團防彈少年團（BTS）全球人氣高漲，日前宣布擔任「2030年釜山世界博覽會」宣傳大使，並將在10月於釜山世博會舉辦10萬人規模的免費演唱會，卻令當地附近住宿乘機坐地起價 ，一晚索價890萬韓元（約5,240港元）。

BTS日前表示，為了將釜山市申辦世界博覽會的意志傳遞給全世界，宣布將於10月15日舉辦免費大型演唱會。消息公布後，不少歌迷隨即搶先訂購演唱會場地附近的住宿。不過，根據韓媒《News 1》報導，大批釜山住宿商戶乘機坐地起價，不僅強制取消所有預約，還提高住宿價格。

▲ 釜山世博會附近住宿一晚索價890萬韓元。（the qoo）

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據當地媒體發現，演唱會場地附近的民宿、旅館預約全數爆滿，更指有商戶強制取消住宿預約，並將10月15日前後幾天的住宿費用提高到最高890萬韓元，掀起爭議。

對此，釜山市當局表示，正和相關部門緊急開會，希望可提出適當的方案，以防止當地住宿突然漲價。

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責任編輯：龍紀瑩