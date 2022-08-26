【AML】德商行香港分行違打擊洗錢條例　遭金管局罰600萬元

▲ 德商行香港分行違打擊洗錢條例，遭金管局罰600萬元。

金管局根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，完成對德國商業銀行Commerzbank AG香港分行（簡稱CBHK）的調查及紀律處分程序。金融管理專員對CBHK違反《打擊洗錢條例》處以600萬元罰款。

調查發現，CBHK的管控問題涉及在2012年4月至2016年6月期間，與客戶建立業務關係之前所執行的客戶盡職審查措施。期間CBHK亦沒有設立及維持有效程序，以履行《打擊洗錢條例》下有關執行客戶盡職審查，及對客戶的實益擁有人實施姓名搜索機制的責任。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，在開戶時執行客戶盡職審查，是打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的第一道防線和基本要求，以維持香港銀行體系穩健。銀行應參考金管局的相關指引及通告，持續檢視及提升其打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控系統的表現，並確保其政策及程序的設計和實施保持有效。

美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【政府報告】詐騙及與毒品相關罪行 為香港帶來高與中高洗錢威脅

【AML】打擊洗錢及恐怖分子資金籌集修訂條例草案今刊憲 7.16立法會首讀 涉虛擬資產服務和貴金屬及寶石交易商

【富衛前身】保監局譴責大都會人壽保險及美商大都會人壽保險香港違打擊洗錢條例

記者：余倩敏