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【AML】德商行香港分行違打擊洗錢條例　遭金管局罰600萬元

Hot Talk 19:26 2022/08/26

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德商行香港分行違打擊洗錢條例，遭金管局罰600萬元。

金管局根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，完成對德國商業銀行Commerzbank AG香港分行（簡稱CBHK）的調查及紀律處分程序。金融管理專員對CBHK違反《打擊洗錢條例》處以600萬元罰款。

調查發現，CBHK的管控問題涉及在2012年4月至2016年6月期間，與客戶建立業務關係之前所執行的客戶盡職審查措施。期間CBHK亦沒有設立及維持有效程序，以履行《打擊洗錢條例》下有關執行客戶盡職審查，及對客戶的實益擁有人實施姓名搜索機制的責任。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，在開戶時執行客戶盡職審查，是打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的第一道防線和基本要求，以維持香港銀行體系穩健。銀行應參考金管局的相關指引及通告，持續檢視及提升其打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控系統的表現，並確保其政策及程序的設計和實施保持有效。

美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】

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記者：余倩敏

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罪案 洗黑錢 銀行 香港金融管理局

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