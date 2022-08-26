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【元宇宙】Meta推全新VR頭戴式裝置 配備最先進表情追蹤功能 將於10月亮相

環球政經 15:35 2022/08/26

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Meta近年積極開拓元宇宙市場，而據美媒報導，近日Meta創辦人朱克伯格在當地電台節目表示，將於 10 月發表全新 VR 頭戴式裝置，而此款裝置將配備最先進的表情追蹤功能。

近日朱克伯格在節目中表示，新一代 VR 頭戴式裝置，將內建幫助使用者體驗「社會臨場感」(Social Presence) 的新功能。而數碼分身 Avatar 的技術方面，朱克伯格指比起語言、人們在非語言的溝通上更多，將透過視覺體驗來讓人們的雙向互動更為容易。他說全新頭戴裝置具備最先進的眼睛和臉部追蹤功能，當使用者微笑或皺眉頭時，也會在 Avatar 的臉部上呈現。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

朱克伯格曾經在去年 10 月「Facebook Connect」開發者大會中表示，正在研發代號為「Project Cambria」的新一代 VR 頭戴式裝置，並且在 2022 年 5 月展示該頭戴式裝置原型產品的體驗影片。預計Meta或會在今年 10 月舉辦「Connect」開發者大會時，公開全新 VR 頭戴式裝置。

另外，研調機構 IDC 出具最新報告指出，去年亞太區 AR/VR 頭戴式裝置市場出貨量達 219 萬部，年增 60.8%，預估未來 5 年年增長率將達 51%。

亞太區百萬富翁排名出爐  新加坡2030年變亞洲百萬富翁之都 香港位居第三 【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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