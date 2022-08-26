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【業績｜電訊設備股】中興通訊中期純利升約12%　不派中期息

股市 19:14 2022/08/26

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中興通訊中期純利升約12%，不派中期息。

中興通訊 （00763） 公佈截至6月底止中期業績，期內營業收入598.18億元（人民幣，下同），按年升12.7%。上半年歸屬於股東的淨利潤為45.66億元，按年增長約12%。基本每股收益為0.96元。不派中期息，去年同期同樣不派息。

按業務劃分，期內中興通訊在國內的營業收入按年多12.9%，升至406.02億元，佔集團整體營收約68%。集團表示，上半年深度參與國內5G規模建設、雙千兆城市建設。國際業務實現營業收入192.16億元，按年增長12.27%。

上半年營業收入按年有所增長，主要是由於運營商網絡、政企業務、消費者業務收入較上年同期增長所致。

運營商網絡營業收入較上年同期增長10.47%，因固網、核心網、服務器等產品營業收入較上年同期增長所致；政企業務營業收入較上年同期增長18.32%，因國內政企業務營業收入較上年同期增長所致；消費者業務營業收入較上年同期增長16.51%，因家庭信息終端、手機等產品營業收入較上年同期增長所致。

展望下半年，中興指在運營商網絡方面，於國內市場將致力實現從主流供應商向核心供應商的轉變，海外市場則持續優化優勢產品的市場格局。同時，集團堅持關鍵領域技術創新，在芯片、 算法和架構等核心技術方面加大投入，保持技術優勢。

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記者：余倩敏

港股 中興通訊（00763）

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