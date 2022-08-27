【生物科技】港企研雙傳感器生酮吹氣機　實時偵測燒脂效果

港人愈趨重視健康，除了健身外，不少人會採用各種斷食法、生酮飲食等新興飲食模式，以達致瘦身效果；但單靠自己執行相關的飲食計劃，難免令人懷疑成效。初創公司王態科技針對市場需要，研發出一款生酮吹氣機，透過檢測用家呼出的口氣，實時得出體內的酮體含量，繼而知道其燒脂速度。

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酮體是在人體醣類含量低時，燃燒脂肪後的代謝產物，可用血液及口氣測量。體內酮體濃度越高，代表身體正將脂肪轉化成能量。王態科技行政總裁駱冠文指，不論是選擇健身或生酮飲食方法瘦身的人士，初期都會滿腔熱誠地執行其瘦身大計，定期「篤手指」測量體內酮體量。但成果並非一朝一夕便有，

用血驗需預先準備試紙，又要取血樣本。過了一段時間，他們可能就會放棄（測血酮量），

故希望可以研發出一款方便和可隨時隨地使用的測酮機。

口呼酮體量有限 傳感器靈敏度要求高

相關研發計劃已進行近3年，駱冠文直言，雖然測試了50多種物料組合後，才成功找出對酮體最具反應的物料，但研發的首年的確是信心滿滿，更曾計劃在上年年尾將產品推出市場。惟他發現，口氣中的酮體有限，必需提高呼氣傳感器晶片靈敏度。但身處的環境空氣質素、人數、人體氣味、飲食習慣，甚至呼氣的力度和氣的多寡，都會令靈敏度高的傳應器出現不同反應，影響數據準確性。

加上，數值容易受溫度和氣流影響，高氣體流速對傳感器所造成的雜訊可致20%至50%的誤差。所以他決定延遲推出產品，專心解決傳感器數據準確性的問題。

採用雙傳感器 濾波技術除雜訊

為排除其它外在因素的影響，王態科技技術總監陳梓聰收集了過百種環境空氣、食物氣味等樣本，和決定加入第二套傳感器。透過雙傳感器和濾波算法，將非酮體的雜訊抽出，分析兩個傳感器收集到的數據差異，將數值誤差下降至5%。

陳梓聰指，額外多加一個傳感器，測試新傳感器、融合新舊系統，和制定新演算法是其首要挑戰，

最困難的是，文獻和資料顯示我們的方法應是可行的，但當真正實踐時，才會發現在系統設定和硬件裝置都沒有問題的情況下，測試結果不可靠，且要不斷偵錯（Debug）。

幸好，相關的軟件問題於編程世界亦屬常見，陳梓聰可透過研究類近的編程問題和解決方法，了解被忽略的編程要素，從中獲得6至7成靈感，再對應其產品所需，慢慢修正如數據處理和分析等模式。

由於該企有出售血酮測量機產品，以往參於生酮吹氣機測試的人士以其血酮機用家為主，駱冠文透露，將於10月與中大合作，邀請南華體育會運動員等特定群體試用，以收集更大量的數據，調整其演算法令數據更準確。預料正式推出後，會先尋找健身室和訂餐服務機構合作。

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記者：殷凱怡

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