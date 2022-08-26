【航拍飛行】DJI發表全新迷你無人機Avata 主打「人機合一」沉浸式飛行體驗 1萬元套裝連飛行眼鏡及穿越搖桿

DJI發表全新的航拍機Avata，標榜「人機合一」的沉浸式體驗。用家可透過佩戴飛行眼鏡以第一人稱視角進行操控，當搭配全新DJI Goggles 2與穿越搖桿使用時，Avata能將使用者的視野延伸至遠方，透過體感技術控制航拍機，使用者與航拍機彷彿能有機結合為一體。Avata可以協助飛行愛好者輕鬆體驗到以往需要較高學習成本的沉浸式飛行，靈動自由的飛行姿態，適合拍攝視角衝擊力強、節奏較快的畫面，為影視團隊、創作者帶來獨特的敘事視角。新機已於即日起上市發售，進階套裝及智選套裝的本地行貨售價分別為10,298元及8,478元。

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DJI Avata是一款注重飛行體驗的航拍機，在提供安全性能的基礎上，將複雜的操控簡單化，最大限度消除人與航拍機之間的操作隔閡。在操控方面，Avata兼容DJI穿越搖桿和DJI FPV Remote Controller 2，選擇以DJI穿越搖桿進行操控，Avata 的操控將變得更簡單、更直覺，輔以體感技術，只需輕微轉動手腕就能控制飛行方向以及完成轉彎動作。

飛行眼鏡作為顯示端，全新DJI Goggles 2延續了以往飛行眼鏡的風格，並配備兩塊業內頂級的1080p Micro-OLED高清顯示螢幕，顯示效果細緻，反應速度快，100Hz的螢幕更新率可流暢呈現飛行視野。DJI Goggles 2還配備了獨立的影片處理晶片，有效優化影片播放的解像度和流暢度，加上10位元色深增強性能，畫面色彩更加真實。

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DJI Goggles 2重約290g，輕巧易攜，面罩材質柔軟，整體透氣性更好，為使用者帶來輕盈舒適的佩戴體驗，其光學系統由多片玻璃非球面鏡片組成，支援遠視200度至近視800度的屈光度調節，在不同屈光度下皆可呈現清晰、透亮、無顆粒感的畫面，不同視力水平的使用者都能盡情享受飛行。鏡片獲得德國TÜV萊茵低藍光認證，在盡情享受飛行的同時呵護雙眼健康。

影像傳輸技術方面，Avata搭載DJI旗艦級O3+影像傳輸，SRRC（中國無線電發射設備型號核准驗證）標準下最遠傳輸距離可達6公里，可提供1080p影像傳輸畫質，資料傳輸速率最高可達50Mbps，延遲低至30毫秒。

飛行過程中的安全功能保障同樣至關重要，Avata配備下視雙目視覺感應和ToF紅外線感測系統，可感應機身下方障礙物，在保障飛行安全的同時可實現低空飛行以及室內飛行。在飛行時即便側翻觸地，啟動反烏龜模式，航拍機能夠自主翻轉歸位，恢復待飛狀態。若遇到失控、低電量情況，可透過自動返航功能讓航拍機返航；當遇上突發緊急情況，只需按下急停鍵，飛行器即可滯空停留。

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愈來愈多的影視團隊、創作者在航拍時嘗試加入更多獨特的敘事視角，Avata除了在飛行過程中能帶給使用者「人機合一」的沉浸式飛行體驗，也因其較高的機動性和自由度，能讓創作者拍攝視覺衝擊力更強、層次感更豐富的畫面。在拍攝時，Avata 的高機動性讓畫面的節奏感更強，在觀感上靜態物體也能動感十足，更利於生動展現建築、城市地標和山川美景等被攝目標。在急加速運動時，鏡頭節奏加快，將更多的畫面內容記錄下來，產生較強的時空壓縮感，也更適用於一些需要快節奏展現的拍攝內容。

Avata 配備1/1.7吋感光元件，影片拍攝最高規格為4K/60fps，支援D-Cinelike色彩模式。相較於普通航拍機84°的視角範圍（FOV），Avata的錄像視角範圍擴展至155°，更符合人眼視野範圍，視覺效果更具張力。此外，Avata 支援超強增穩（RockSteady）和地平線增穩（HorizonSteady）兩種增穩方式，超強增穩能最大限度消除畫面晃動，而地平線增穩在拍攝時能將地平線方向的畫面修正至水平，兩種各具特色的增穩方式可以滿足創作者對於不同場景的拍攝需求。

Avata 採用全新一體化設計語言，並在輕量化和小型化方面做了很多嘗試。Avata機身內建槳葉防護罩，為航拍機機身、飛行區域內的人與物體提供有效防護，降低風險發生的概率，讓「一鏡到底」和近距離拍攝成為了可能。採用涵道氣動設計的槳葉防護罩，在飛行時可提供額外推力，相比單獨的槳葉設計，Avata 動力效能更高，續航得以保持在18分鐘的水準。在保證結構穩定的基礎上去除非必要結構部件，降低外出攜帶的重量負擔。機身設計也盡可能小巧，在狹小空間的通過性大幅提升，拍攝場景更多樣化。

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DJI Avata進階套裝售價10,298元，包含Avata飛行器、DJI Goggles 2、DJI 穿越搖桿以及1顆智慧飛行電池。DJI Avata智選套裝中所配備的飛行眼鏡為DJI FPV Goggles V2，其他配件與進階套裝保持一致，售價8,478元。若想體驗更暢快的飛行，亦可選購DJI Avata暢飛配件包，包含2顆智慧飛行電池以及1個充電管家，售價1,819元。新機由本月26日起於OTG Online Store及線下授權零售店正式發售。

適用於DJI Avata的保障專案「DJI Care隨心換」同步上線，提供全方位意外保障解決方案，只需支付一筆替換費即可極速換新產品，無懼飛丟、跌落撞擊、進水等意外情形導致的機器損壞。此外還能享受安全獎賞、雙向免運費等多種專屬服務權益。「DJI Care 隨心換」1年版（DJI Avata）售價469元，提供1年内2次低價替換權益。「DJI Care隨心換」2年版（DJI Avata）售價769元，提供2年内3次低價替換權益和官方保固期延長1年。

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責任編輯：嚴浩文