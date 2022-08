英婦當眾鬧到政府高官口啞啞 衛生大臣翌日即刻做嘢（有片）

英國醫療機構被削減資金,加上人手短缺,無法滿足日常醫療需求。衛生大臣柏建熙周四(25日)在倫敦一家醫院外接受訪問時,一名憤怒的婦女公開鬧爆政府,令柏建熙當場啞口無言。直播片段在當地瘋傳,柏建熙翌日宣布增加緊急醫療服務撥款。

英國保守黨執政12年,一直強調縮短救護車等候時間是「絕對優先事項」。但國民保健服務(NHS)因人手及資金短缺,民眾較以往要付出更長時間才獲醫療服務。

柏建熙(Steve Barclay) 周四在倫敦Moorfields眼科醫院外接受記者訪問時,一名婦女突然在鏡頭外質問柏建熙。他起初不理會女子,繼續與記者交談。柏建熙發現無法躲開後,二人在電視機前展開精彩對話。

身穿紫色風衣的婦女問柏建熙:

「你會唔會為等好耐都無救護車嘅民眾,同死去嘅人做返啲嘢」

(Are you going to do anything about the ambulances waiting, and the people dying out)