英婦當眾鬧到政府高官口啞啞 衛生大臣翌日即刻做嘢（有片）

英國醫療機構被削減資金，加上人手短缺，無法滿足日常醫療需求。衛生大臣柏建熙周四（25日）在倫敦一家醫院外接受訪問時，一名憤怒的婦女公開鬧爆政府，令柏建熙當場啞口無言。直播片段在當地瘋傳，柏建熙翌日宣布增加緊急醫療服務撥款。

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英國保守黨執政12年，一直強調縮短救護車等候時間是「絕對優先事項」。但國民保健服務（NHS）因人手及資金短缺，民眾較以往要付出更長時間才獲醫療服務。

柏建熙（Steve Barclay） 周四在倫敦Moorfields眼科醫院外接受記者訪問時，一名婦女突然在鏡頭外質問柏建熙。他起初不理會女子，繼續與記者交談。柏建熙發現無法躲開後，二人在電視機前展開精彩對話。

身穿紫色風衣的婦女問柏建熙：

「你會唔會為等好耐都無救護車嘅民眾，同死去嘅人做返啲嘢」 （Are you going to do anything about the ambulances waiting， and the people dying out）

柏建熙面露震驚稱當然會做。婦女繼續追問指，「你唔覺得等12年好耐咩？」。她的語氣因憤怒而顫抖，一邊揮手大罵柏建熙：

「成12年，淨係做埋啲死蠢嘢。乜人都死哂，但你咩都無做過呀！」 （Twelve years. You’ve done bugger all about it！ People have died，and all you’ve done is nothing）

英婦鬧爆柏建熙影片

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婦女未等柏建熙回答便逕自衝到對面行人路，獨留衛生大臣在鏡頭前尷尬苦笑。

柏建熙周五（27日）早上隨即宣佈落實多項改善醫療服務措施，包括向救護車服務及接線中心分別追加1.5億英鎊（4.5億港元）及3,000萬英鎊（2.8億港元）資金，並於英格蘭開設50多個新外科中心，可提供最少100多個手術室和1,000 張床位，目標在未來三年內提供近200萬次額外常規手術等。

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責任編輯：郭麗明