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【能源危機】英國能源價格上限大漲80% 　每戶年賬單平均需繳3萬

環球政經 19:59 2022/08/26

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英國家庭從開始面臨能源賬單飛漲的問題。英國能源監管機構天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）宣布，10月起能源價格上限提高80％，即英國一般家庭的燃氣和電費帳單平均每年升至3,549英鎊（約32,945港元）。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

由於市場仍過於波動，Ofgem沒有提供1月的價格上限預測，但預計到2023年冬季的天然氣價格可能會明顯惡化。Ofgem的行政總裁敦促即將上任的首相和新內閣對持續飆升的能源價格提供額外的緊急支援。  

能源諮詢公司Cornwall Insight早前預測，當地1月的能源價格上限將會升至5,387英鎊（約50,013港元），而4月能源價格上限則估計會上調至6,616英鎊（約61,424港元）。

【延伸閱讀】大摩予恒指明年中目標21500點 焦點股名單覆蓋15股　【下一頁

同場加映：【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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