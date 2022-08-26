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【中海油883】中海油：暫未有大舉進軍海上頁岩油計劃　天然氣銷售為長約合同、價格與現貨氣價有差異

股市 18:51 2022/08/26

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【中海油883】中海油：暫未有大舉進軍海上頁岩油計劃　天然氣銷售為長約合同、價格與現貨氣價有差異

中海油 （00883） 上半年在非常規油氣資源的勘探均取得突破，首席執行官周心懷指，這幾年持續在非常規業務上降本增效，目前海上頁岩油的勘探仍處於非常早前的探索階段，暫時未有大舉進軍海上頁岩油的計劃。

對於上半年內地油氣產量佔比增至七成，周心懷稱，內地油氣產量較多，與內地實施高效增產工作有關，集團並沒有把海外相關的投資調配至內地的計劃，目前只是按照年初的計劃去投資。

中海油上半年多賺1.16倍　中期息增1.33倍至每股0.7港元【下一頁】

目前國際天然氣價高企，中海油首席財務官謝尉志表示，中海油的氣田在投產前會先跟下游客戶簽訂長約，這對雙方都是互利共贏的安排，今年氣價明顯上升，相信與油價上升有關，由於天然氣銷售均是長約合同，所以價格跟目前市場的氣價格不太一致。

中海油上半年桶油成本上升4.6%至28.98美元，董事長汪東進指，未來油氣勘探開發隨技術進步，將向深海邁向，深海發展潛力巨大，但目前深海勘探仍處於初期階段，所以單井成本投入會提高，但未來單井產量也可能相應上升，集團堅持低成本開發的原則不變。

相關文章：【業績│油服股】中海油服：油價回落無阻工作量上升　料下半年收入高於上半年

相關文章：【解碼│中石油】中石油大增派息、券商料股息率有10厘　全年進口氣虧損或大幅少於公司預期（附目標價）

編輯：陳韻妍

港股 中國海洋石油（00883） 天然氣

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