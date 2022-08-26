【利財筆記】林本利：市況下滑 入市良機

今年虎年，上半年全球投資市場表現極差，香港投資者不論股、樓、匯、債和金，全都損手(見附表)，真是過了「苦」年，有苦自己知。未知下半年能否收復失地，到虎年將盡，可以「虎（苦）盡甘來」。

每逢逆市，筆者總是安慰同學，作心理輔導，提醒大家財富是相對的，在逆市中其他人在股市中輸掉兩成，甚至三成，自己只輸幾個百分點，財富已相對增加，購買力比較上亦勝過其他人。在投資市場，總有升市和跌市，升市時人人扮作股神，重注入市，甚至透過炒孖展，高槓桿，去提升回報。當逆市突如其來殺到，被迫斬倉，之前所賺的要雙倍奉還。

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今年上半年美股和全球股市平均要輸兩成以上，從傳媒報道得悉，有知名基金經理及對冲基金，要輸三成，甚至五成，把過去幾年所賺的全都蝕清光。若然今年上半年輸三成，日後要賺四成多才可補償；若然輸五成，便要賺一倍才可補償。由此可見，在逆市中守得住是十分重要。

香港自2000年12月推行強積金制度，至今打工仔戶口總值超過1萬億元。今年上半年強積金投資虧損12%有多，每人平均虧損30,000多元，合共損失過千億元，數字十分驚人。筆者一向鼓勵投資者自己學習投資，不要倚賴基金經理和私人銀行的意見。過去幾年在超低息環境下，資產價格暴升；但當通脹飈升，全球央行急速加息，股債價格暴挫，很多人走避不及，損失慘重。

謹慎投資 趁低吸納

筆者股票投資十分謹慎，2019年至2021年都有錢賺，累積回報26%，表現不過不失。雖然及不上炒賣科技股和中概股的基金，但勝在穩陣，今年上半場只蝕不足1%，已經可以反敗為勝，3年投資表現跑贏絕大部份基金。

至於債券投資，在過去幾年眼見10年期優質企業債券息率只得2厘多，甚至不足2厘，便不會入市。過去兩年多，全球大部分央行息率跌至近乎0%，減無可減（除非推出負利率），預期日後只會加息，到時債價便會大跌。因此，當手上債券到期，筆者便把資金用作購買儲蓄壽險，每年保証回報約3厘，年期3至5年，現在過了3年，開始把資金取回，在6月趁低（低於去年12%）購入10年期優質企業債券，年利率有4.4厘。

至於外幣及人民幣，隨着美國持續加息，美滙指數升上100點以上，高見109點，不少外幣已跌至很低價位，在6月低位入市已跑贏八成，甚至九成人有多。人民幣亦已跌至過去平均位兌港元（1.17）以下，亦可考慮入市做定存，年息2厘以上。

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此外，政府發行的iBond、綠債和銀債，保証息率均上調至2厘至4厘，值得認購。若然認購不足，可以趁價格跌穿100，在市場上再吸納，息率更超過政府的保証息率。至於黃金，在美元強勢及加息的環境下，實在不宜入市。若非俄烏戰爭，上半年金價理應回落更多。

總括而言，在市況下滑的大環境下，只要準備好足夠資金，趁低吸納，期望日後市況回升，到時便可以收割。

本文節錄至773期（2022年8月13日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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編輯：黃銳