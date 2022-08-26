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【科技一周回顧】Sony上調PS5售價　Facebook漏洞致藝人專頁遭洗版

科技 19:00 2022/08/26

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【PS5加價】Sony調漲各國PS5售價　香港會否同步加價？

Sony總裁暨執行長Jim Ryan表示，因為利率上升等經濟壓力，將提高PlayStation 5（PS5）遊戲機在歐洲、日本和英國等市場的價格，香港亦同受影響。

>>>【PS5加價】無視Sony加價　微軟：Xbox Series X/S定價不變

2/【Facebook漏洞】Facebook疑現嚴重漏洞　藝人專頁遭不明用戶洗版

社交網站Facebook於24日下午突出現奇怪現象，多名藝人專頁被不明帳戶「洗版」，受影響的專頁包括：南韓女子團體TWICE、加拿大女歌手Avril Lavigne以及男歌手Justin Bieber等。

>>>【政治宣傳】美國政府被揭用AI假帳號　於Facebook、Twitter散播親美言論

>>>【Meta】Meta Quest取消連結Facebook帳號規定　用戶需以新帳號登入

3/【iPhone 14】蘋果9月8日凌晨1時舉行秋季發佈會　iPhone 14系列手機將登場

蘋果（Apple）宣布將於香港時間9月8日凌晨1時舉行秋季發布會「Far Out」，全球用戶可透過蘋果官網線上收看。外界預計，發布會的重點是 iPhone 14 系列手機，當中包括6.1 吋的iPhone 14、6.7吋的iPhone 14 Max、6.1 吋的iPhone 14 Pro 和6.7 吋的iPhone 14 Pro Max，但今年將不會有5.4吋的mini 型號。

>>>【MacBook維修】蘋果自助維修計畫　擴展至MacBook Air及MacBook Pro

>>>【蘋果保養】蘋果延長兩款iPhone保養期　全球通用

責任編輯：殷凱怡

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