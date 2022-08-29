【夢想本應翱翔@iM網欄】科大學生創平台　助非科班人士輕鬆完善宣傳設計

無論是企業或個人，一件商品或一個理念，要有效傳達信息，經常會用到結合圖片、圖形、文字等的視覺表現方式，特別是在社交媒體普及的今天，人人都有機會體驗一番「平面設計師」的工作，打造自己的形象或品牌以吸引眼球。由四位香港科技大學學生創辦的網上設計輔助平台Designie，就旨在為不熟悉設計的用家提供建議，幫助完善設計，該初創從阿里巴巴創業者基金主辦的環球創業比賽「JUMPSTARTER 2022」的藝術科技類別中脫穎而出，入圍十強。

「我們相信設計是一種非常有效、同時很複雜的技能，並非很多人能把握。因此，我們希望Designie可成為所有非專業設計師的第一個工具，讓他們初步了解什麼是好的設計。」就讀科大環球商業及市場營銷系並副修設計的Ayumi Lee說。

算法識別不合理設計 提出建議

其中三位創辦人在參與學生社團活動時需要設計宣傳資料，經常向Ayumi請教，她指:「我們意識到很多普遍適用的設計規則，不一定需要一個真人來分析或給予意見。」Designie透過算法，能即時替用戶識別出100種以上不符合設計常規的錯誤，並根據專業的平面設計原理提出改善建議，以求突出設計師真正想帶出的訊息。

其設計分析包括排版、視覺層次、字體及顏色運用等多元化視覺元素，「希望能幫助用戶理解設計的基本原理，例如是否符合用戶的瀏覽習慣，是否因沒有遵循色彩理論（colour theory）而顯得不協調等。」Ayumi說。

坊間已有Photoshop、 InDesign、Figma等專業設計軟件，亦不乏Canva等提供現成設計模板的DIY平台。Ayumi指，前者用家需要較長時間的學習方能掌握，後者則受限於預設模板，較難有多元的設計變化， Designie意在令初學的用家能透過簡單點擊鼠標的步驟，快速改善設計。

初學者易上手 針對中小企

Designie平台此前已邀請潛在用戶進行線下測試，冀今年正式推出線上平台，目標客戶包括有大量社交媒體廣告需求的中小型企業、營銷人員、初創公司創辦人等；此外，學生、網紅等社交媒體用家亦是目標客群。用家可免費試用基本功能，使用進階功能則要付費。

設計往往追求創新和創意，嚴格遵守設計常規又是否會影響創意發揮？Ayumi指，Designie就像一些修改語法的應用程式，可識別語法錯誤，提出修改建議，用家可以選擇是否跟隨修改，「Designie不會控制你。」

大學生創業 籲把握展示機會自我成長

Designie的四位創辦人雖然年紀輕輕，卻都已有過創業經驗。Ayumi 和修讀環球商業及計算機的Perry Chan曾共同創辦虛擬現實（Virtual Reality）禪修亭MentalBooth，獲得培養未來領袖的非盈利機構創行（Enactus）的「創行世界杯」香港冠軍；計算機工程系二年級生Preman Jeyabalan 曾設計科大的學生生活應用程式USThing，並在香港及馬來西亞的科技初創擔任全棧開發工程師（full stack developer）; 修讀計算機科學的Thomas Chong曾合夥創辦為長者提供照顧服務的平台Picare，獲得Google Developer Solution Challenge冠軍。

對這些年輕人而言，「創業精神」是觀察、發現有待改進的問題，並想辦法解決；是冒著風險，仍要追求創新；更是身體力行，實現別人認為不可能的夢想。

他們指，Designie的使命是「消除設計上的疑慮，成就好設計」。「能創造出真正有影響力的設計平台非常令人鼓舞，這就是將我們所有人團結在一起的原動力。」Preman說。

參加JUMPSTARTER比賽亦令團隊快速學習及成長。Perry指，為準備好參賽簡報，團隊對自己的產品提出很多問題。他建議創業者應把握每次展示的機會，盡力嘗試，推動自己成長。他認為，如今網上資源很多，只要願意，任何東西都可以學到，「我相信成長心態（growth mindset），不單是對初創，對任何人都一樣，例如你想轉換事業跑道，或想成為更好的人，那就不要只是空想，主動去實現。」

Ayumi的家人非常支持她創業，這也是她繼續堅持的一股力量，筆者期待本港大學能培養出更多有心有力解決問題、能令世界變得更好的初創「生力軍」。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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