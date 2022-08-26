英能源價格上限明年料近翻倍 4月再激增逾2.8萬

英國近日宣布提升能源價格上限，民眾每年繳付能源開支再次急增。但當地有咨詢公司推測，明年1月上限會再度上漲，4月時金額更會是今年10月接近一倍，達6,616英鎊。不過，上限預料明年8月起會輕微調低。

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能源咨詢公司Cornwall Insight早前預測，英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）10月調高每年能源價格上限至約3,553英鎊，與最終金額相差甚微。

公司預計明年1月價格上限將再次急增至5,388.71英鎊（約5萬港元），4月時更升至6,616.37英鎊（約6.1萬港元）。金額較今年同期增加4,645.37英鎊（約4.3萬港元），價格大幅上升超過2倍，比今年10月亦多3,067.37英鎊（約2.85萬港元）。

但公司預測上限於明年8月回落至5,897.12英鎊（約5.47萬港元），同年10月再減至5,887.31英鎊（約5.46萬港元）。然而，金額仍然比俄烏戰爭前的上限明顯上升。

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資深咨詢師勞里（Craig Lowrey）表示，由於全球能源市場不穩及未來前景難以預料，英國調高能源價格上限是不幸地難以避免。即使政府已決定在明年1月及4月再調整，但目前未有跡象顯示能源危機有緩和。

勞里認為，政府要有新措施幫助民眾。同時，他指政府亦需要反思制定價格上限目的，是否需要持續在能源市場設立，並表明價格上限從來不是永久解決方法，促請政府重新檢視價格上限，尋找機制保障弱勢群體。

保守黨黨魁選舉最後兩強之一的現任外相卓慧思（Liz Truss）表示，若接任首相將立即提供援助，幫市民應對急增的能源費用。然而，卓慧思未承諾是否有額外直接能源補貼。

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責任編輯：吳漢培