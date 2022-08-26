【互聯網監管】據報內地監管部門約談4家互聯網貨運平台　要求排查風險隱患

▲ 據報內地監管部門約談4家互聯網貨運平台，要求排查風險隱患。

內媒報導，中國交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室約談4家互聯網貨運平台，要求排查風險隱患，被約談的公司有滿幫集團、貨拉拉、滴滴貨運、快狗打車4家互聯網道路貨運平台公司。

報導指出，近期4家貨運平台公司按照約談要求，整改部分事項取得階段性成效。但通過網民留言、明察暗訪、群眾來電來信等渠道發現，部分平台公司依然存在多重收費、壓價競爭、運營不規範等問題，損害了貨車司機合法權益。

約談要求貨運平台深入排查整治各平台公司存在的安全穩定風險隱患，及時做好防範化解，確保行業安全穩定。另外，亦要嚴格落實交通運輸新業態平台企業「陽光行動」有關要求，提高經營策略的公開透明度，切實保障貨車司機的知情權。

監部部門又要求貨運平台要立行立改，確保壓價競爭、多重收費、違規經營等問題及時整改到位，切實維護公平公正的市場競爭環境。最後，監部部門指明平台要暢通貨車司機投訴舉報渠道，及時協調解決貨車司機反映的問題訴求，全力維護貨車司機合法權益。

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記者：余倩敏