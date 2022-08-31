【航運股業績】中遠海控逆市彈高6%　勁派中期息2.01元人幣　股息率27厘　力保未來3年派息水平

▲ 【航運股業績】中遠海控勁派中期息 股息率27厘

中遠海控 （01919） 公布截至6月底止半年業績，收入2107.85億元（人民幣，下同），按年增長51.4%，純利增74.4%至647億元，每股基本盈利4.04元，首派中期息2.01元，佔上半年利潤的50%，現價股息率27.3厘，並建議未來3年，派息總額應佔純利的30%至50%。

中遠海控高開6.7%，報12.76元，創逾兩個月高。

中遠海控指出，上半年集團發揮水路和鐵路資源優勢，為客戶提供「陸改水」、「陸改鐵」運輸替代方案，達到了保通保暢、服務增效的良好效果。集團旗下雙品牌船隊加強歐洲地區貨源開發和物流通道建設，希臘地區海外倉分撥業務順利開展，增開的伊比利亞快航，進一步提升了中歐陸海快線全程物流產品的競爭力和覆蓋面。2022年1-6月份，中歐陸海快線貨運量按同比基準計增長38.3%。

中遠海控預期，下半年外部環境更趨複雜嚴峻，地緣政治和高通脹對全球經濟發展和 商品貿易帶來不確定性，需要密切關注通脹對消費需求和居民消費行為的影響，但預計全球集裝箱運輸需求增速，仍將保持在較為平穩的水平。

運力供給方面，隨着集裝箱船隊運營效率的逐步提升，全球有效運力供給有所增加， 結合下半年新船交付的變化，行業供給端將會面臨新的形勢，全球供應鏈將進一步穩定。雖然未來的宏觀環境充滿挑戰和諸多不確定性，但中國經濟長期向好的基本面沒有改變。現有船舶能效指數（EEXI）、營運碳強度指標（CII） 等國際環保新規生效後，將在較長時期內對航運業有效供給形成一定約束。

料撥備43.74億人幣

另外，中遠海控附屬公司東方海外國際 （00316） 於2019年10月簽署碼頭服務協議，承諾於長堤貨櫃碼頭採購或促使採購年度最低船舶裝卸次數，為期20年。若無法在各個合同年度達成所承諾的裝卸量，則需按碼頭服務協議的規定支付一定差額賠款。

於2022年6月30日，東方海外國際參考市場未來前景及預計運載率重新評合各剩餘合同年度長堤貨櫃碼頭的船舶裝卸次數。受新冠疫情影響，美國整體經濟環境仍存在極大的不確定性。由於經濟要從新冠疫情的影響恢復將需要數年時間，預計經濟增長放緩將持續影響美國的需求╱進口。儘管長堤貨櫃碼頭航線的運營業績在2022年表現強勁，但這是由於碼頭擁堵和集裝箱船舶供應短缺引致運費費率持續高企，管理層認為該運費費率水平在中長遠而言非可持續。於6月30日，由於這些不確定性在長期合同期間內存在，管理層預計長堤貨櫃碼頭的船舶裝卸次數將繼續導致剩餘合同期間的最低運量承諾無法完成。基於評估，東方海外國際估計有償合同撥備為6.517萬美元（相當於約43.74億元人民幣）。

記者：譚志偉