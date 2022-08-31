【航運股業績】中遠海控勁派中期息2.01元人幣　股息率27厘　力保未來3年派息水平

▲ 【航運股業績】中遠海控勁派中期息 股息率27厘

中遠海控 （01919） 公布截至6月底止半年業績，收入2107.85億元（人民幣，下同），按年增長51.4%，純利增74.4%至647億元，每股基本盈利4.04元，首派中期息2.01元，佔上半年利潤的50%，現價股息率27.3厘，並建議未來3年，派息總額應佔純利的30%至50%。

中遠海控指出，上半年集團發揮水路和鐵路資源優勢，為客戶提供「陸改水」、「陸改鐵」運輸替代方案，達到了保通保暢、服務增效的良好效果。集團旗下雙品牌船隊加強歐洲地區貨源開發和物流通道建設，希臘地區海外倉分撥業務順利開展，增開的伊比利亞快航，進一步提升了中歐陸海快線全程物流產品的競爭力和覆蓋面。2022年1-6月份，中歐陸海快線貨運量按同比基準計增長38.3%。

中遠海控預期，下半年外部環境更趨複雜嚴峻，地緣政治和高通脹對全球經濟發展和 商品貿易帶來不確定性，需要密切關注通脹對消費需求和居民消費行為的影響，但預計全球集裝箱運輸需求增速，仍將保持在較為平穩的水平。

運力供給方面，隨着集裝箱船隊運營效率的逐步提升，全球有效運力供給有所增加， 結合下半年新船交付的變化，行業供給端將會面臨新的形勢，全球供應鏈將進一步穩定。雖然未來的宏觀環境充滿挑戰和諸多不確定性，但中國經濟長期向好的基本面沒有改變。現有船舶能效指數（EEXI）、營運碳強度指標（CII） 等國際環保新規生效後，將在較長時期內對航運業有效供給形成一定約束。

記者：譚志偉