▲ 【業績｜鋁業股】中國宏橋上半年少賺3.6% 派息減9%至45港仙

中國宏橋 （01378） 上半年純利跌3.6%至7.85億元（人民幣，下同），收入增長31%至687.39億元，主要受惠於鋁合金產品、鋁合金加工產品及氧化鋁產品售價較去年同期大幅上升。宏橋中期息減少8.9%至每股41港仙。

期內鋁合金產品收入增加31.6%至約504.61億元，佔總收入約73.4%，因鋁合金產品平均售價上升約23%，及期內鋁合金產品銷量上升約7.0%所致。

整體毛利率跌8.2個百分點

集團產品的整體毛利率約為21.8%，按年下跌約8.2個百分點，其中鋁合金產品毛利率下跌約11.1個百分點，主要是由於雖然期內鋁合金產品平均售價按年上升，但集團煤炭、陽極炭塊等原材料採購成本上升幅度大於鋁合金產品售價上升幅度，導致鋁合金產品毛利率按年下跌；鋁合金加工產品毛利率下跌約2.3個百分點，主要由於期內鋁合金加工產品成本較去年同期上漲所致；唯氧化鋁產品毛利率升2個百分點，主要受氧化鋁產品價格上漲帶動。

相關文章：

【業績｜旅行社】東瀛遊上半年蝕少17.8%至5677萬 單靠進軍零售及日本酒店撐起近84%營收

【業績｜酒店】香格里拉上半年虧損擴大1.6倍至1.58億美元 香港酒店入住率34%

美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】

實習記者：張巧怡