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費達拿無打比賽吸金力仍驚人 兩新星收入登網壇前十

環球社會熱點 08:05 2022/08/27

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今年最後一個網球大滿貫賽事﹑美國網球公開賽已經開鑼，冠軍獎金高達260萬美元（約2,028萬港元）。美國雜誌《福布斯》賽事公布最新網球員收入排名，瑞士球王費達拿雖然超過一年無比賽，吸金力卻依然驚人，以9,000萬美元位居榜首。隨著如「細威」沙蓮娜威廉斯等一眾網壇著名老將退役在即，英國19歲球手拉度簡奴等一眾新星正乘勢衝上前十。

祖高域堅持唔打針 確定缺席美網 【下一頁】

美國雜誌《福布斯》公布新一輪網球運動員收入排名，一批新秀正冉冉升起。位居榜首的依然是獲得20個男單大滿貫殊榮的費達拿（Roger Federer），他已連續17年佔據首位。《福布斯》估計，雖然費達拿過去12個月未曾參加任何比賽，但依靠代言等其稅前收入仍達9,000萬美元（約7.02億港元）。

頭十排名

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於東京奧運開幕式點燃主聖火台的美籍日裔網球選手大坂直美（Naomi Osaka）則位居第二，據報收入達5,620萬美元（約4.38億港元）。而剛剛宣布美網後退役的「細威」（Serena Williams）則以3,510萬美元（約2.7億港元）位居第三。

「細威」為退役解畫 「唔想運動員生涯中途再懷孕」 【下一頁】

雖然一眾知名球星仍佔據頭五席，但第六位已是英國19歲華裔少女拉度簡奴（Emma Raducanu），去年首奪大滿貫冠軍的她收入高達2,110萬美元（約1.6億港元）。位居第七的是俄羅斯中生代球王，年僅26歲的現時男單一哥梅德韋傑夫（Daniil Medvedev），收入料達1,930萬美元（約1.5億港元）。

整體而言，網壇收入頭十運動員2022總收入料達3.16億美元（約24.6億港元），與去年的3.2億美元（約25億港元）水平相若，但較2020年時的3.43億美元（約26.7億港元）少。但有關球員今年於代言等商業活動總收入達2.85億美元（約22.2億港元），創歷史新高。

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責任編輯：李俊儀

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