▲ 【業績｜零售股】永旺：日圓貶值對公司影響不大 半年虧損收窄至1.4億 中期息維持3仙

AEON母企永旺 （00984） 截止6月底止，上半年虧損按年收窄約1億至1.4億，中期息維持3仙，以周五收報1.27元計算，現價股息率約3.9厘。期內，收入按年增5%至50.5億元，毛利率增0.1個百分點至28.3%。

日圓近期相對貶值，管理層表示，永旺為日本公司，定會受到影響，但公司在採購時的結算貨幣多元，包括美元、港元及日圓，其中，以日圓結算的佔比不到10%，整體影響不大。

對於加價，永旺指，公司在全球各地進行商品採購，過程中會考慮採購的效率及價格是否合理，採購成本降低，但來貨價格難以控制，勢有一定增幅，公司會致力將商品價格控制在合理範圍內。

上半年自家品牌銷售按年升約37%，管理層指，表現較預期佳，疫情令市民在生活品質的追求有所改變， 更追求生活上適用的產品，加上對價格敏感度較高，故自家品牌的增長較快。從經營角度上，自家品牌對成本削減及收益構造亦有大的改善。

香港業務收益按年增4.2%

永旺上半年香港業務收益按年增4.2%至23.5億元，期內虧損減少至約7610萬元，公司期望疫情進一步緩和，海外及內地能夠正常通關，帶動公司業績回升。集團料8月初第二階段消費券發放有助推動第三季銷售表現，但不會延續至第四季。

DON DON DONKI近年大舉開店，問及市場競爭，管理層回應指，DONKI的商品種類與永旺類同，並在香港備受歡迎，有助推廣日本文化，認為在市場做大後，為永旺帶來良性的影響。

重點拓展小型專賣店網絡

永旺指，將繼續審視個別店舖表現，策略性調整及優化店舖，重點發展小型專賣店網絡，深化與Daiso的戰略合作。永旺目標今財年開20間DAISO店，已開設5間新店，品牌重塑的店舖有8間，合間有13間DAISO店。

DAISO旗艦店6月進駐旺角，並引入「300日元開始的快樂生活」新品牌Threeppy。管理層指，該店7月的銷售大幅增長，反映新品牌備受歡迎，公司會定期檢討及調整Threeppy的產品，以貼合香港人的需求，並在適合時機考慮將Threeppy導入至其他面積較大的門店。

永旺今年5月與日本 Komeda Co.，Ltd 訂立區域特許經營協定，並預告首間「珈琲所コメダ（KOMEDA）珈琲店」10月於黃埔店開業。

內地業務半年收益增5.8%

中國業務方面，上半年收益增5.8%至27億元，虧損亦減少至約8560萬元。公司於5月關閉東莞大朗點以調整營運網絡，預期12月將按原定計劃於廣洲開設1間超市。問及疫情影響，公司表示，受累建築材料配送等延誤，新店交場也有所延遲。

美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【コメダ珈琲店】日本名古屋コメダ珈琲店攻港 永旺AEON加快香港發展餐飲連鎖專門店

【AEON母企】永旺以3730萬租啟德體育園舖 2023年開「AEON STYLE 啟德」

記者：宋佩恩、袁諾曦