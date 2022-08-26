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【遊戲零售】任天堂Switch OLED特別版開賣　玩家有追捧惟遊戲店嘆缺貨

商業 18:32 2022/08/26

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任天堂Switch OLED款式推出遊戲「斯普拉遁3版主機」吸引機迷注意。(任天堂圖片)

3大遊戲主機持續因為零件不足令生產短缺，Playstation 5宣佈加價、Xbox Series X|S則未有跟隨。至於任天堂亦表示過不會加價，近日Switch OLED款式推出遊戲「斯普拉遁3版主機」，吸引機迷注意，但首批供應有限。

【PS5加價】Sony調漲各國PS5售價　香港會否同步加價？

任天堂Switch OLED款式在去年10月推出，升級了屏幕規格及細節，當時已吸引到一批機迷升級。今次以Switch OLED款式推出「斯普拉遁3版主機」，從主機機身、Joy-con及其腕帶、底座都有改動特別色及花紋，加上遊戲首次支援中文字幕，更受玩家注目，預計會吸引到不少新玩家及現有初代Switch機主升級。有遊戲店反映銷售不俗，不過受到疫情影響零件不足，首批供應不並多，但今次並非限量版，廠商會長期生產。

「斯普拉遁3版」Switch OLED主機建議售價港幣$2740，稍比標準版的$2,680略貴少許。有業內人士表示，今次特別版主機首批供應不多，來貨價有上升及需要綑綁其他產品，俗稱「食骨」，故有店舖持觀望態度，但預計遊戲在9月推出時的銷售會不俗。

【快餐業】麥當勞推「新世代Big Mac」　經典口味升級

責任編輯:王浩賢

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