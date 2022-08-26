  • 30°C
香港時間 : 2022826日 (週五) 18:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜旅行社】東瀛遊上半年蝕少17.8%至5677萬　單靠進軍零售及日本酒店撐起近84%營收

股市 18:21 2022/08/26

分享：

分享：

【業績｜旅行社】東瀛遊上半年蝕少17.8%至5677萬　單靠進軍零售及日本酒店撐起近84%營收

本地旅行社東瀛遊 （06882） 公布上半年業績，期內收入2903.9萬元，按年增64.8%；淨虧損約5677.1萬元，按年收窄17.8%；每股蝕11.3仙，不派中期息。東瀛遊指出，上半年在疫情籠罩的陰霾下，大部分主要業務仍處於停滯狀態。

不過，東瀛遊提到，疫情爆發兩年多後，終於6月22日最終籌辦香港首個往日本旅行團，加上香港政府近期放鬆強制檢疫隔離要求，管理層持審慎樂觀態度認為財務業績將在未來有所改善。

東瀛遊：實施多項成本控制措施 料2022年有足夠營運資金

東瀛遊提到，將持續監察旅遊限制及旅客隔離安排，並將繼續開拓額外的收入來源，實施多項成本控制措施，包括人力資源重組、加強僱員成本節約措施，以及向業主徵求租金寬減。董事會認為，2022年及2023年將擁有足夠營運資金。

東瀛遊自疫情後進軍零售業務，網購平台「EGL Market」及實體店在內商品銷售收入約1080萬元，按年增61.5%；而包括營運「大阪の彩酒店」及「沖繩の彩溫泉度假酒店」的酒店業務收入按年增142.4%至1350萬元。

東瀛遊半年旅行團收入約230萬元，按年跌32.4%；自由行產品及輔助性旅行相關產品及服務收入為240萬元，按年增22.1%。

相關文章：

【日本旅遊】日本9月7日起提高每日入境上限至5萬名　打3針旅客無需提交陰性證明

【業績｜旅遊】同程旅行升逾4%　上季經調整溢利跌73%至1億人幣

記者：李哲毅

港股 酒店 疫情 網購平台 自由行 旅行團 東瀛遊 東瀛遊（06882）

上一篇文章

【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（8月29日-9月2日）

下一篇文章

【港股夜期+北水】恒指夜期升41點　北水淨流出11.5億元　沽美團（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中概股】中美傳將傾妥審計底稿問題　淡友變肥肉　阿里美股急衝100美元關　富途拼多多升1成
【中概股】中美傳將傾妥審計底稿問題　淡友變肥肉　阿里美股急衝100美元關　富途拼多多升1成
【美股期貨】儲局年會鮑威爾今晚講話　美股期貨微跌、道指期貨跌70點（不斷更新）
【美股期貨】儲局年會鮑威爾今晚講話　美股期貨微跌、道指期貨跌70點（不斷更新）
【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢
【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢
【港股夜期+ADR】夜期收市升225點　中概股指數大升6%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升225點　中概股指數大升6%（不斷更新）
【財經小知識】Jackson Hole會議有幾重要？　曾多次透露重大貨幣政策的蛛絲馬跡
【財經小知識】Jackson Hole會議有幾重要？　曾多次透露重大貨幣政策的蛛絲馬跡
【港股夜期+北水】恒指夜期升41點　北水淨流出11.5億元　沽美團（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期升41點　北水淨流出11.5億元　沽美團（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款