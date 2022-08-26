▲ 【業績｜旅行社】東瀛遊上半年蝕少17.8%至5677萬 單靠進軍零售及日本酒店撐起近84%營收

本地旅行社東瀛遊 （06882） 公布上半年業績，期內收入2903.9萬元，按年增64.8%；淨虧損約5677.1萬元，按年收窄17.8%；每股蝕11.3仙，不派中期息。東瀛遊指出，上半年在疫情籠罩的陰霾下，大部分主要業務仍處於停滯狀態。

不過，東瀛遊提到，疫情爆發兩年多後，終於6月22日最終籌辦香港首個往日本旅行團，加上香港政府近期放鬆強制檢疫隔離要求，管理層持審慎樂觀態度認為財務業績將在未來有所改善。

東瀛遊：實施多項成本控制措施 料2022年有足夠營運資金

東瀛遊提到，將持續監察旅遊限制及旅客隔離安排，並將繼續開拓額外的收入來源，實施多項成本控制措施，包括人力資源重組、加強僱員成本節約措施，以及向業主徵求租金寬減。董事會認為，2022年及2023年將擁有足夠營運資金。

東瀛遊自疫情後進軍零售業務，網購平台「EGL Market」及實體店在內商品銷售收入約1080萬元，按年增61.5%；而包括營運「大阪の彩酒店」及「沖繩の彩溫泉度假酒店」的酒店業務收入按年增142.4%至1350萬元。

東瀛遊半年旅行團收入約230萬元，按年跌32.4%；自由行產品及輔助性旅行相關產品及服務收入為240萬元，按年增22.1%。

相關文章：

【日本旅遊】日本9月7日起提高每日入境上限至5萬名 打3針旅客無需提交陰性證明

【業績｜旅遊】同程旅行升逾4% 上季經調整溢利跌73%至1億人幣

記者：李哲毅