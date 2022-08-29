【無與輪比@iM網欄】中國限電如何影響汽車市場？

中國內地近日面臨電力供應短缺的問題，各行各業都受到影響，汽車業當然不能倖免。參考內地傳媒的報道，電力供應短缺的原因，是異常高溫令電力需求增加，同時水力發電大省四川出現乾旱情況；而在官方下令加大煤炭生產的同時，東北部的煤炭產區卻遭遇大雨，以致影響運輸。多地政府都推行限電措施，甚至連上海黃埔江都需要關掉燈飾。

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Tesla正面臨挑戰

中國是全球第二大汽車市場，限電之下各車廠及品牌亦難免受影響，當中大眾（VW）在四川成都的車廠便需要停產，而雖然政府要求確保Tesla在上海的廠房正常生產，但Tesla最大的賣點—充電方便卻面臨挑戰，Tesla在成都及重慶便最少關閉了12個Supercharge充電站；另一個電動車品牌蔚來，亦都在APP中表示，由於電力供應過載，部分成都的充電站處於下綫狀態，蔚來更呼籲車主，盡可能在家中充電，而由於蔚來的電車有提供換電服務，部分車主甚至高價出讓已充滿的電池。

本田欲設Plan B

上述還只是短期影響，中國內地的抗疫政策、放緩的經濟、限電，以至水災早情，過去一段不短時間已影響供應鏈，以至廠商的信心。據日本《產經新聞》報道，日本本田車廠正考慮建立一條獨立於中國的供應鏈，生產中國以外地區的汽車，以作為中國市場的「PLAN B」。須知道，在上一個財年，本田目前有40%的生產工序，乃於中國進行；至於現有的中國供應鏈，本田則會用作生產中國國內銷售的汽車。盡管執筆之時，本田官方仍然對消息不置可否，但最少可以見到，對外商來說，全球第二大汽車市場對外商的吸引力，已漸漸不能完全彌補其面對的風險。

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作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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