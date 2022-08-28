【家居設計】90後創傢俱平台攻家居新手　疫市設「風格研究所」拓客群（有片）

▲ Stephanie（右）及Lydia（左）看好傢俱業未來發展，盼今年生意額可以翻倍增長。

為家居添置傢俱對於新手來說，是又愛又恨的任務。雖然可以布置心目中的理想家居，但卻會覺得無從入手。有一對好友瞄準此痛點，在2020年一同創業開設傢俱網上平台，看好今年內生意額翻倍增長。

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Stephanie及Lydia在讀書時認識，幾年前她們同樣經歷搬屋、買傢俬的麻煩事，因而啟發她們思考創業的方向。她們決定花6位數資金推出傢俱網上平台Homie Living，希望整合本地不同類型的傢俱店。

由零開始 集合逾50個供應商

Stephanie續指，對於家居新手，對於購買傢俬或毫無頭緒，亦不肯定甚麼風格、配襯方式適合；但一般傢俱店的陳列店面積有限，產品風格較單一。因此Stephanie及Lydia初時集中火力聯絡本地不同家具品牌，在網站上架，並按風格分類，提供不同布置靈感予用戶。

不過，她們很快便察覺行業的痛點，不論是客人或是零售商，亦未準備好迎接電子商貿。

很多品牌亦沒有為產品拍攝相片，或撰寫產品介紹。

團隊當時惟有利用自身資源，為品牌、產品做好這些前期準備。另一方面，Homie Living亦開始同時到中國、馬來西亞物色廠商，直接取貨供港。加上疫情後很多零售商也察覺網銷的重要性，而客人亦愈來愈習慣網購，令該企的生意可逐步乘勢發展。現時平台共有超過50個傢俬供應商。

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Homie Living在5月底開設門市兼體驗館，盼進一步擴闊客群。該企視門市為「風格研究所」，因此店內以風格種類劃分成不同區域，特別揀選一些比較有趣的風格及產品，例如復古風、侘寂主題的傢俱等。

Stephanie及Lydia看好傢俱業未來發展，盼今年生意額可以翻倍增長。該企將持續擴充採購地點、廠商，目標今年內增加逾2,000件產品。她們透露，現正開發新功能，盼利用機器學習及人工智能，用戶只要回答簡單問題，便可測試所喜愛的家居風格，並整理適合的傢俬選項、顏色配搭等。

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記者：葉泳珊