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【保你大】打工仔有公司醫保就足夠？ 解構退休後買醫保迷思

理財智慧 18:32 2022/08/26

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筆者在本欄曾經提過，退休後最難預算而且又是最大開支的，就是住屋和醫療費用。因此，當大家真的想退休時，一定要解決了住屋的問題，即是至少要有一個可以無限制地居住的「老巢」。無限制的意思是不用擔心被逼遷，而且不用擔心被大幅加租。

至於醫療開支方面，筆者作為保險從業員，當然會建議大家透過購買住院醫療和危疾保險來保障自己，而每年要交的保費，就計算入你的每月支出中。即是說，將本來是非經常性的支出，轉化為經常性支出，那就更有預算了。不過，很多中產或中產以上的朋友，由於在職時有公司提供的團體醫療福利，故一般都不會自己再買一份跟身的醫療保險，認為這是浪費金錢，根本用不着。今日筆者約了一位準客戶Raymond，他在大公司任職部門主管，年紀剛好50歲，還有10年才退休。由於公司的醫療福利不但保障他，還保障他的家人，所以一直沒有買醫保。但自從政府推動自願醫保之後（有扣稅誘因），再加上身邊有同事在盛年患上重病，他才醒覺公司的醫保也不是可以完全保障到自己，所以才透過一個筆者的客戶，找筆者查詢買醫保的事宜。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

今早，筆者就約了Raymond在芳姐的茶餐廳見面，大家簡單地點了飲品之後便入正題。

Raymond：「其實，我一向都認為，我們這些有完善公司醫保的打工仔，買自己的醫療保險，能夠愈遲買就愈好，至少應該在退休之後才買，因為可以節省好多金錢，主要因為醫保沒有儲蓄成分，每年支付的保費就是用來保當年的住院開支。如果沒病痛，這筆錢就白費了。」

森：「Raymond兄，你說的大致都是事實，但問題是，健康似乎不是我們可以完全控制的。萬一身體機能不聽使，出了一些問題，那麼，到了退休之後，想買醫療保險時，便可能要加價，又或者有不保事項了，這樣可能得不償失呢！」

Raymond：「森哥，一年前你跟我說這番話，我可能仍不會接受，但過去一年，我身邊就有些跟我年紀相當的朋友得了重病，原來公司醫保也不很足夠，所以，我才開始想這個問題。」

【筍工推介】環保署招聘減廢回收環保大使 月薪逾2.1萬元 實際工作內容要做咩？【見下頁

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森：「完全明白你的想法。幾年前，我們未必可以回應到你的想法，但這幾年不同了，因為現時保險公司的高端醫療產品，很多都提供大額墊底選項，目的就是照顧你這批人工高，福利好的中產人士，讓你們用一個相對低廉的價錢，『鎖定』保障自己健康的支出（買的時候是完全健康，便可以全面受保），等到將來退休，再沒有公司的醫療保障時，可以保證從一個較大的墊底，轉換至一個較低的墊底，甚至零墊底的個人醫療保險，而不用提交健康證明，以享更大的保障。」

Raymond：「我正是聽到有這類的保險安排，才找人聯絡你呢！而且，現在還可以買自願醫保，即是每年有8,000元的扣稅額，折合可以再節省千多元呢！」

森：「Raymond，你果然精打細算，我可以告訴你，你還可以參加我們的健康程式，即時享有九折優惠。這還不止，如果你最終不用「Claim」這份單，還可以有「No Claim Bonus」，即是無索償折扣。換句話說，在種種『著數』加起來之下，你現在就買一份跟身的醫保，成本已經降至最低了。」

Raymond：「同意，你們真識做生意，事實上，這一切的設計也令我打破了退休才買醫保的迷思！」

森：「哈哈，好的，那麼，讓我詳細講解這個計劃的細節吧！」

Raymond：「好的！」

同場加映：【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

撰文：羅國森

資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第744期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨

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