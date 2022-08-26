【業績｜酒店】香格里拉上半年虧損擴大1.6倍至1.58億美元　香港酒店入住率34%

▲ 香格里拉上半年虧損達1.58億美元 按年擴大1.6倍

香格里拉（亞洲） （00069） 公布中期業績，今年上半年收入接近6.28億美元，按年增長15%；期內股東應佔虧損為1.58億美元，按年擴大164.5%，不派中期息。

在中國大陸市場，今年上半年總收入減少35.5%至1.88億美元。截至6月底的一線城市酒店的入住率為33%，較去年6月底下跌19個百分點；上半年平均每房收入為39美元，按年下跌50%。二線城市的酒店入住率按年跌18個百分點至35%，每房平均收入按年跌44%至28美元。

公司表示，截至今年6月底，香港酒店的入住率為34%，較去年6月底上升3個百分點；上半年平均每房收入為65美元，按年增長44%。在酒店檢疫隔離及宅度假的推動下，香港酒店業務的表現逐漸回升，上半年總收入增12.2%至5980萬美元。

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記者：梁安琪

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