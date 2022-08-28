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【騙局飆升】NFT騙局創5年新高　上月達4,600個NFT被盗

14:00 2022/08/28

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加密貨幣與NFT為科技界近年熱門話題，可是與之相關的金融犯罪愈來愈猖獗，區塊鏈分析機構Elliptic最新指出，過去一年共有超過1億美元（約7.8億港元）非同質化代幣（NFT）資產被盗，今年7月的NFT被盜數量更創下5年來新高，多達4,600個NFT被盗。自2017年以來，更有超過800萬美元（約6,277萬港元）的不法資金是利用NFT進行洗錢。

是次報告中，還涵蓋了2021年7月至2022年7月期間的惡意加密貨幣活動，並由該分析機構的虛擬貨幣風險分析師Eray Arda Akartuna、數據科學家Matthieu Nadini、金融機構監管與合規（Financial Institution Regulation & Compliance）高級顧問Chris DePow，以及加密技術諮詢部門負責人Tara Annison聯合撰寫。

他們在報告中提到，愈來愈多犯罪份子以NFT為目標，竊取NFT洗錢，而且「由於並非所有盜竊案會被公開及回報，例如價格較低的NFT盜竊。因此實際數字可能更高。」

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目前因詐騙案而損失的NFT多數為著名項目「無聊猿」（Bored Ape Yacht Club）、變異猿（Mutant Ape Yacht Club）、Azuki、Otherside及CloneX。他們指，去年7月至今遭盗竊的NFT當中：「這五種收藏品共佔約三分之二」。其中，最受網路犯罪者關注的就是無聊猿NFT，已累計被盗高達4,360萬美元（約3.4億港元）。

而至今被盜的NFT，以CryptoPunk #4324的價值最高，在去年11月被不法分子以總值49萬美元（約384萬港元）價格出售；最嚴重的盜竊案則為去年12月發生，遺失價值210萬美元（約1,648萬港元），共16個「藍籌（Blue Chip）NFT」。

報告提到，網絡犯罪分子可以從每場騙局平均淨賺30萬美元（約235萬億港元），僅在2022年5月，已有價值2,400萬美元（約1.9億港元）的NFT是透過詐騙被盜。

今年被盗的NFT當中，有23%是由於項目方Discord遭黑客入侵，發出網絡釣魚訊息而被盜。Elliptic另追蹤其他攻擊方法包括：釣魚詐騙電郵、惡意網站，以及類似Solana錢包遭黑客攻擊，出現漏洞的案例。因此，撰寫報告的多位專家亦提醒用戶，可從多方面進行風險管理，抵禦有關犯罪行為：

  • 使用「冷錢包」（硬件錢包）來儲存NFT
  • 切勿打開來歷不明的Discord網址或其他連結邀請
  • 在投資NFT前，宜先了解及研究項目真實性
  • 反覆檢查NFT相關項目或服務網址，確保是官方網址
  • 了解NFT市場的客戶支援政策，僅以官方建議的方式聯繫

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此外，早前發生的加密貨幣交易平台黑客攻擊事件，今年3月北韓黑客組織Lazarus開發熱門NFT遊戲Axie Infinity的新加坡公司Ronin進行的黑客攻擊事件等，均有不少被竊取的資產被轉移至混幣平台Tornado Cash。

據該機構披露的資訊顯示，混幣平台Tornado Cash在NFT市場已處理了價值1.376億美元（約10.8億港元）加密資產，在今月被美國財政部旗下外國資產控制辦公室（OFAC）制裁之前，有高達52%的NFT騙局是通過Tornado Cash處理資金，成為了NFT騙局的首選洗錢工具。

記者：張寶燕

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