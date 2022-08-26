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【業績｜光伏股】新特能源上半年多賺3.6倍至56億人幣、不派息　多晶硅收入增1.9倍

股市 19:02 2022/08/26

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【業績｜光伏股】新特能源上半年多賺3.6倍至56億人幣、不派息　多晶硅收入增1.9倍

新特能源 （01799） 公布，淨利潤56.17億元（人民幣，下同），按年增加3.57倍，營業收入增長88.8%至147.16億元，按年增加88.83%；不派中期息。

期內多晶硅產量和銷量分別約為4.62萬噸及4.77萬噸，按年分別增長約29%及36%；多晶硅板塊收入約為103.61億元，按年增長1.93倍；毛利收入約68.34億元，按年增長3.37倍。

集團表示，正加快多晶硅產能提升，目前已完成新疆多晶硅生產線技術改造並快速實現達產，使其提升至每年10萬噸；內蒙古10萬噸多晶硅項目預計於今年第4季度達質達產；及加快實施准東20萬噸多晶硅項目的建設工作計劃。

集團又指，上半年共新增獲取光伏及風電項目指標超過2吉瓦（GW），完成並確認收入的光伏及風電項目裝機約1吉瓦，風能、光伏電站建設板塊毛利約為6.02億元，按年增長87.01%。新特能源指，集團有序推動運營電站建設，在新疆、甘肅、內蒙古等地投資建設約1吉瓦風能、光伏電站，預計下半年和2023年陸續併網發電。

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實習記者：張巧怡

港股 業績公布 新能源 新特能源（01799）

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