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【業績｜內險股】人保中期多賺6%惟新業務價值跌近4成　財險上半年純利升15%

股市 17:59 2022/08/26

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人保中期多賺6%惟新業務價值跌近4成。

人保 （01339） 及旗下財險 （02328） 公佈截至6月底止中期業績。人保上半年總保費收入3826.24億元（人民幣，下同），按年升11.2% 。歸屬於母公司股東淨利潤178.50億元，按年增長5.9%。稅前利潤299.61億元，按年升8.2%。每股基本盈利0.4元。不派中期息，去年同期派息0.017元。

截至6月底止，集團綜合償付能力充足率為262%，核心償付能力充足率為200% 。投資表現方面，總投資收益324.28億元；年化總投資收益率5.5%。

人身險方面，集團稱內含價值平穩增長，截至6月底止為1301.69億元，較去年底升2%。期內，人保壽險保費收入720.42億元，按年升12.3%。

財險上半年股東應佔利潤190.39億元

單計人保壽險，期內半年新業務價值14.93億元，按年跌39.1%。人保指出，「大個險」隊伍質態改善，高端銷售隊伍建設初見成效，銀行保險渠道產品結構實現優化，該渠道的新業務價值按年增長2.46億元。

財險方面，上半年股東應佔利潤190.39億元，按年跌15.4%。基本每股盈利0.856元。不派中期息，去年同樣不派中期息。

集團指財險整體業務結構更均衡，上半年總保費收入2774.08億元，按年增長9.8%。其中，車險總保費收入1288.08 億元，按年升6.7%；非車險保費收入1486億元，按年增長12.7% 。非車險業務佔比53.6%，按年升1.4個百分點。上半年綜合成本率96.0% ，按年降1.2個百分點。

展望未來，集團認為壽險轉型還需進一步加快，財險的業務結構需要進一步優化，行業產品與銷售模式創新有待進一步深化。

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記者：余倩敏

港股 業績公布 中國財險（02328） 中國人民保險集團（01339）

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