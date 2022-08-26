俄羅斯大批天然氣無買家 傳寧願放火焚燒

烏克蘭戰爭爆發後，西方國家與俄羅斯的能源交易大幅減少。英國BBC引述能源研究機構Rystad Energy指，俄羅斯Portovayam一座液化天然氣工廠，過往會透過北溪一號輸送至天然氣德國等歐洲國家，但工廠自6月起每日燃燒約434萬立方米天然氣，情況罕見。分析指工廠因為難以找到買家接手大批天然氣，燃氣是刻意所為。

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俄羅斯聲稱因維修技術問題，自7月中起減少向歐洲主要輸氣管道北溪一號（Nord Stream 1）供應天然氣。BBC引述Rystad Energy指，俄羅斯聖彼得堡西北部Portovaya、北溪一號起點壓縮機站附近的液化天然氣（LNG）工廠有異常情況。

來自附近邊境的芬蘭民眾於夏季初期，發現當地出現大火，研究人員發現工廠散發的熱量持續增加，Rystad Energy估計工廠每日燃燒約434萬立方米、價值1000萬美元（7,800萬港元）的天然氣。

專家指，雖然出於技術或安全原因而燃燒天然氣的情況常見，但Portovaya工廠燃氣規模相當不尋常。來自俄亥俄州邁阿密大學的Jessica McCarty博士指，當地自6月起燃氣水平異常高企，從未在LNG工廠見過如此頻繁火焰。

參與研究的能源公司Capterio行政總裁達維斯（Mark Davis）認為，工廠長期燃氣並非偶爾，是基於運營而作出的刻意決定。他表示，能源商因技術困難或重啟成本高昂，絕大多數都不會選擇關閉能源設施，故情願燃燒天然氣。

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芬蘭LUT大學能源工程教授Esa Vakkilainen認為，由於西方國家向俄實施貿易制裁，莫斯科政府無法取得製造處理石油及天然氣時需要的高品質閥門，導致無法有效管理。

Rystad Energy分析師Sindre Knutsson認為，工廠生產的天然氣原本可透過北溪一號或其他管道出口外國。俄羅斯的燃氣規模及位置，反映莫斯科在歐洲能源市場仍然佔主導地位。

BBC曾向俄羅斯國營天然氣供應商Gazprom查詢工廠情況，但未獲回覆。

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責任編輯：郭麗明