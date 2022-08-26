【業績｜社交媒體】赤子城科技半年純利升1.2倍　料下半年社交業務毛利率回到正常水平

▲ 赤子城科技半年純利升1.2倍 料下半年社交業務毛利率回到正常水平

赤子城科技 （09911） 截至6月底止，半年純利按年升1.2倍至8270.5萬元（人民幣，下同），經調整EBITDA增加19.5%至2.1億元，不派息。期內，客戶合約收入按年升32.3%至13.7億元。

上半年毛利率為35.1%，按年跌15.3個百分點，其中，社交業務毛利率跌9.9個百分點至30.9%，主因內容創作者激勵政策的完善而帶來的社交業務的主播薪金及分成增加。創新業務毛利率亦跌4個百分點至84.5%。

期內，收入成本按年大升73%至8.9億元，當中，主播薪金及分成增加一倍，佔成本約45.5%。

管理層解釋，主因上半年公司專注內部生態系統的完善工作，包括引入優質內容的創作者，令成本有上升，同時去除了部份成本較高的主播。現時主播調整基本完畢，為業務增長帶來支持，預期下半年社交業務毛利率回到約40%至45%的正常水平。同時，預期下半年創新業務的增長會快於上半年，毛利率有望升至90%以上。

上半年社交業務收入增長52.4%

公司旗下擁有心動社交應用Yumy、開放式社交平台MICO、語音社交應用YoHo等的音視頻社交產品。受惠於社交應用在全球多個市場的成功複製，以及商業化效率的提升，上半年社交業務收入錄12.7億元，按年增長52.4%，佔總收入比例升至92.1%。於第二季度，社交產品平均月活超過2,309萬，按年增長27%。

管理層指，面向海外市場的藍海仍大，公司產品在每個市場的滲透率仍低，在這背景下，料未來業務仍會快速增長。

問及赤子城科技收購同性社交產品Blued母公司藍城兄弟（美：BLCT），管理層表示，LGBTQ是大的賽道方向，而藍城兄弟的收入水平與海外同業龍頭相若，甚至高一點，故在中國最大的LGBTQ社交公司，在海外為第二大，預期收購藍城兄弟為公司開放社交賽道有效的補充，因為LGBTQ的賽道更為垂直。

另外，公司亦一直觀望其他收購機會，但不會盲目投資，注重找到公司能夠發揮作用及成長空間高的標的。

兩款精品手遊有望明年下半年有利潤貢獻

上半年創新業務收入跌47.9%至1.1億元，主因迭代了原有的流量變現業務，而精品遊戲業務尚未進入規模化變現階段。兩款精品合成類手遊Mergeland-Animal Adventure和MergelandAlice’s Adventure於今年4月及6月已正式上綫，管理層預期，回收周期為9至12個月，兩款產品有望明年下半年為公司報表貢獻利潤。

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編輯：袁諾曦