【玄人‧峰語@iM網欄】看運的大法則

「一命、二運、三風水」中的「運」，嚴格而言不單是指一個人的微觀運程，而是包含了世運、社會的風尚、宅運.....等客觀宏觀的運，因此我們真的去研究一個人的運勢，不能單就個人的十年大運或流年小運出發，必須要配合整個客觀環境及主觀條件去作研究。



曾經有個客人，之前他一步入十年的超級好運時，什麼意氣風發、一朝得志、目中無人……等形容詞全都可套用在他身上。他搞生意也好、炒股票、炒期指、賭馬等，都是要金有金、要銀有銀。記得有一次飯局，他問我一個很有趣的問題：「以我目前的極強運勢，搞什麼都順風順水，有什麼會還會搞不到嗎？ 」當其時我也笑言回答：「老闆，在我們命理學而言，除了一些超級富豪外，暫時我未見過一些所謂好運的人，強得可以逆天而行。」我所謂的逆天而行，不是什麼逆天改命，而是再好運的人，也沒可能打衝破大自然既有的法則。因此，行好運的人也有其盲點，不可能跳出命運中既有的框框。好比一個多好運的人，那怕做生意可以賺很多錢，也沒可能在夏天的沙漠中，賣羽絨服可以賣到客似雲來吧！

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人的命好比不同的交通工具，可以是飛機、跑車、自行車、船 ；而運就以好比交通工具要走的路線圖，而客觀的天氣就是影響交通工具們前行的催化劑或阻力。當跑車走上高速公路時，又或者漁船遇上平靜的海面，都會如魚得水般行得暢順。反之，當跑車見到大海或漁船碰到公路，則會前路不通。由此可見，每種交通工具已有先天的運行法則的規限，而要發揮所長也有既定的客觀軌跡去配合，沒有東西可以跌出這個框框。好了，假若跑車找到了一級賽道，漁船也放波平如鏡的水面上，但不幸如上了十號風球，什麼交通工具也要被迫停航了，這與車、船的性能及道路、海面的條件沒多大關係了。因此，我們幫人算命批運時，也會一併考慮很多客觀外在因素，絕不能對客人說行好運就無敵了。

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我有一個要好老朋友，幾年前找我看看前程，他最好的運已走完了，當時他問我留在香港發展好還是回流加拿大較好？我的建議是叫他到外闖一番吧！他也好奇問我，既然好運行完，去那裡都是要由頭做起，為何不留港已要卦加拿大呢？原因是當年我看到的是他從事的銀行本業已陷入樽頸位，適逢他行衰運，到時候要找回近似的工種絕不容易，就算找到也會跌入被人「日捽夜捽」的無限輪迴。反之，去到一個做什麼行業也沒有人看低的地方，只要肯做還有兩餐溫飽，又可以過遊山玩水的生活，你說那個選擇才是上算選擇！？

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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