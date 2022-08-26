  • 30°C
香港時間 : 2022826日 (週五) 18:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│燃氣股】華潤燃氣上半年少賺6.3%至30.5億元息0.15元　毛利率急跌7.6個百分點

股市 18:08 2022/08/26

分享：

分享：

【業績│燃氣股】華潤燃氣上半年少賺6.3%至30.5億元息0.15元　毛利率急跌7.6個百分點

華潤燃氣 （01193） 上半年收入按年增38%至481億元，但期內毛利率按年急跌7.6個百分點至18.4%，拖累公司上半年純利按年跌6.3%，至30.45億元，派中期息0.15元。

毛利率下跌因受氣價上升影響

公司上半年總天然氣銷售量按年增長8.2%至185.6億立方米，工業、商業及居民銷氣量分別錄得6%，10.8%及14.6%按年增幅。期內新增居民接駁用戶171.5萬戶，截至2022年中期，公司經營區域內居民燃氣滲透率升至56.1%，去年同期為52.6%。

集團上半年整體毛利按年跌2.5%至88.3億元，毛利率則按年大跌7.6個百分點至18.4%，公司解釋毛利率下跌主要原因，為期內天然氣價格按年大幅上漲所致。

費用佔收入比率顯著下降

公司上半年總費用佔收入比率去年同期12.6%下降至9.7%，其中銷售及分銷開支佔收入比率按年減少1.8個百分點至6%，集團預計2022年全年費用控制成效將進一步顯現。

集團表示下半年會抓緊多地部署「一城一企」區域化整合的新行業發展機遇積極開展行業整合。此外，在專注主業發展同時，亦圍繞產業鏈延伸客戶價值，持續提升綜合服務業務滲透華，擇優發展綜合能源服務。

相關文章：

【業績】安樂工程半年少賺47%至5920萬元、派息少41%至4.27港仙　主席潘樂陶與妻子鄭若驊全年收息1億

【業績｜物管股】新城悅服務半年核心淨利潤升約30%　毛利率跌1.6個百分點

編輯：葉志偉

港股 燃氣股 天然氣 華潤燃氣（01193）

上一篇文章

【美股期貨】儲局年會鮑威爾今晚講話　美股期貨微跌、道指期貨跌70點（不斷更新）

下一篇文章

【東亞賣產】友邦完成收購藍十字並委任謝佩蘭為CEO　東亞9.7召董事會考慮派特別息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中概股】中美傳將傾妥審計底稿問題　淡友變肥肉　阿里美股急衝100美元關　富途拼多多升1成
【中概股】中美傳將傾妥審計底稿問題　淡友變肥肉　阿里美股急衝100美元關　富途拼多多升1成
【美股期貨】儲局年會鮑威爾今晚講話　美股期貨微跌、道指期貨跌70點（不斷更新）
【美股期貨】儲局年會鮑威爾今晚講話　美股期貨微跌、道指期貨跌70點（不斷更新）
【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢
【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢
【港股夜期+ADR】夜期收市升225點　中概股指數大升6%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升225點　中概股指數大升6%（不斷更新）
【財經小知識】Jackson Hole會議有幾重要？　曾多次透露重大貨幣政策的蛛絲馬跡
【財經小知識】Jackson Hole會議有幾重要？　曾多次透露重大貨幣政策的蛛絲馬跡
【港股夜期+北水】恒指夜期升41點　北水淨流出11.5億元　沽美團（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期升41點　北水淨流出11.5億元　沽美團（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款