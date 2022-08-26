▲ 【業績│燃氣股】華潤燃氣上半年少賺6.3%至30.5億元息0.15元 毛利率急跌7.6個百分點

華潤燃氣 （01193） 上半年收入按年增38%至481億元，但期內毛利率按年急跌7.6個百分點至18.4%，拖累公司上半年純利按年跌6.3%，至30.45億元，派中期息0.15元。

毛利率下跌因受氣價上升影響

公司上半年總天然氣銷售量按年增長8.2%至185.6億立方米，工業、商業及居民銷氣量分別錄得6%，10.8%及14.6%按年增幅。期內新增居民接駁用戶171.5萬戶，截至2022年中期，公司經營區域內居民燃氣滲透率升至56.1%，去年同期為52.6%。

集團上半年整體毛利按年跌2.5%至88.3億元，毛利率則按年大跌7.6個百分點至18.4%，公司解釋毛利率下跌主要原因，為期內天然氣價格按年大幅上漲所致。

費用佔收入比率顯著下降

公司上半年總費用佔收入比率去年同期12.6%下降至9.7%，其中銷售及分銷開支佔收入比率按年減少1.8個百分點至6%，集團預計2022年全年費用控制成效將進一步顯現。

集團表示下半年會抓緊多地部署「一城一企」區域化整合的新行業發展機遇積極開展行業整合。此外，在專注主業發展同時，亦圍繞產業鏈延伸客戶價值，持續提升綜合服務業務滲透華，擇優發展綜合能源服務。

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編輯：葉志偉