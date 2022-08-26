【快餐業】麥當勞推「新世代Big Mac」　經典口味升級

▲ 香港麥當勞推出「新世代Big Mac」，同時會有特價套餐及加推限時美食。(資料圖片)

美國麥當勞早前表示會更新經典食品的口味吸引消費者，當中香港麥當勞亦將推出「新世代Big Mac」，是第二個採用「Best Burger」配方的亞洲市場，同時會有特價套餐及加推限時美食。

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早前麥當勞在澳洲、加拿大、意大利、西班牙及韓國等地推出推出改良版「Best Burger」，繼韓國後，香港是第二個亞洲市場推出及採用「Best Burger」配方的新世代巨無霸，轉用新配方麵飽，表面呈現輕微光澤，入口煙韌鬆軟，味道微甜並帶有焦糖風味。牛肉製作亦有變化，提升焦香感和口感，配以入口即溶芝士及爽脆切絲生菜，配合的「巨無霸醬」並會增量50%。

麥當勞由8月29日起推出「特價$33巨無霸套餐」優惠(原價$40起)，而即日起麥當勞還有多款漢堡飽均升級改良為「Best Burger」，包括:漢堡飽、魚柳飽、芝士漢堡飽及雙層芝士漢堡。其他美食尚有全新蘋果批風味Shake Shake薯條調味粉、蘋果吉士批、全新蛋糕麥旋風，新地混合士多啤梨醬和朱古力醬，加上蛋糕和Oreo曲奇碎，以及珍寶新地樂。麥當勞App亦會推出電子優惠券慶祝「Best Burger」登場。

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責任編輯：王浩賢