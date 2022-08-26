【PS5加價】無視Sony加價　微軟：Xbox Series X/S定價不變

Sony昨（25日）宣布，將調高包括香港和台灣在內等多個主要市場的PlayStation 5（PS5）遊戲主機定價，令人憂慮會掀起遊戲機市場的加價潮。PS5主要競爭對手、Xbox的所屬公司微軟隨之向機迷派定心丸，表示暫無意調高Xbox價格。

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由於當前的全球經濟環境對Sony互動娛樂的業務影響，Sony表示，是在迫於無奈下加價，部分地區的PS5價格更上漲20%或以上。加價後，香港區PS5主機售價為4,380港元，PS5數位版主機的售價為3,580港元。

正當整個遊戲市場都在猜測Sony此舉會否造就加價潮，身為Sony的主要競爭對手，微軟回應網站Windows Central 的查詢指，沒有效仿Sony加價的計劃，並重申現時美國、英國和歐洲市場的Xbox Series X及Xbox Series S價格將維持不變。

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責任編輯：殷凱怡

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