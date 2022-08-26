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【中國經濟】ING彭藹嬈：旱災造成的電力短缺令經濟增長損失1個百分點　內房潛在買家仍在觀望爛尾樓完工情況

宏觀解讀 17:14 2022/08/26

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【中國經濟】ING彭藹嬈：旱災造成的電力短缺令經濟增長損失1個百分點　內房潛在買家仍在觀望爛尾樓完工情況

内地近日出現乾旱，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈指，乾旱天氣下，未見關鍵城市工廠停工，故未至於對疲弱的經濟構成嚴重衝擊，但旱災所造成的電力短缺已造成約1個百分點的經濟損失，而對農業的影響則尚待觀察。

彭藹嬈表示，增加燃煤發電是解決電力短缺的臨時方案，也是内地未有實行限電的原因，雖然燃煤發電會產生更多二氧化碳排放，但目前水力發電不穩定，加上現時氣溫過高，居民需要使用空調，相信中國2060年實現碳中和的承諾不會改變。

只有購房活動回升　才有更多住宅項目開工

相對於旱災，彭藹嬈認為，內地經濟最令人擔憂的是房地產開發商的去槓桿改革，減息只會些微提振購房意欲，潛在買家仍在觀望未完工的住宅是否能夠快速完工和保持高質量，但這個過程至少需要幾個季度。

她稱，即使降低首付比率、降低抵押貸款利率和取消第二套住房購買限制的政策出台，只有項目徹底完工和由優質的物管公司管理，才能吸引買家入市，同時只有在購房活動回升之後，才會有更多的住宅項目開工。

相關文章：【中國經濟】李克強召開國常會加碼19項穩經濟措施　 點名撐發電企業、平台經濟及剛性住房需求

相關文章：【電力改革】瑞銀廖啟華：未來市場電佔比將升至80%　市場電交易可提升電企回報

編輯：陳韻妍

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經濟 宏觀分析 中國市場 內地物業 彭藹嬈 碳中和 水力 電力 中國

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